Blue Origin: Η στιγμή της έκρηξης πυραύλου στην εξέδρα εκτόξευσης

Ένας πύραυλος της εταιρείας Blue Origin εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής.

Βίντεο από το σημείο δείχνει τον πύραυλο να μετατρέπεται σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα, τυλίγοντας στις φλόγες την περιοχή γύρω από την πλατφόρμα εκτόξευσης.

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Blue Origin ανέφερε ότι σημειώθηκε «ανωμαλία» κατά τη διάρκεια δοκιμής hotfire (σ.σ. δοκιμή πυραύλου κατά την οποία οι κινητήρες ενεργοποιούνται κανονικά ενώ ο πύραυλος παραμένει δεμένος στην εξέδρα εκτόξευσης), διευκρινίζοντας ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Μπρέβαρντ, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Ο Μπέζος έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές.

«Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε», ανέφερε. «Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», έγραψε στην ανάρτησή του.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής που πραγματοποιούνταν ενόψει προγραμματισμένης εκτόξευσης.

Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, έγραψε στην πλατφόρμα X:

«Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη νέων πυραύλων βαρέος τύπου είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας σχετικά με το περιστατικό, θα αξιολογήσουμε τις άμεσες επιπτώσεις στις αποστολές και θα επιστρέψουμε στις εκτοξεύσεις.»

Η Federal Aviation Administration (FAA) ανακοίνωσε επίσης ότι έχει γνώση του περιστατικού.

«Η συγκεκριμένη δοκιμή δεν εντασσόταν στις δραστηριότητες που καλύπτονται από άδεια της FAA», ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν επηρεάστηκε η εναέρια κυκλοφορία.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ο νεότερος πύραυλος της Blue Origin είχε καθηλωθεί στο έδαφος έπειτα από εντολή της FAA για διερεύνηση ενός «συμβάντος» που σχετιζόταν με αποτυχημένη εκτόξευση δορυφόρου.

Η εταιρεία επιχείρησε να θέσει σε τροχιά δορυφόρο της AST SpaceMobile χρησιμοποιώντας τον πύραυλο New Glenn, όμως δεν κατάφερε να τον τοποθετήσει στο επιθυμητό σημείο της τροχιάς.

Παρά τα προβλήματα, η Blue Origin είχε καταφέρει τον περασμένο Νοέμβριο να εκτοξεύσει επιτυχώς πύραυλο New Glenn από τη Φλόριντα, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά επιτυχημένη προσγείωση του επαναχρησιμοποιούμενου ενισχυτή του.

Με πληροφορίες από BBC