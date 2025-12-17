Bloomberg: «Ο Ερντογάν ζητά από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400» - Τι απαντούν Άγκυρα και Μόσχα

«Ο Ερντογάν ζητά από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους πυραύλους του για να κερδίσει την εύνοια των ΗΠΑ» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στο Bloomberg.

Η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία. «Πρόκειται για μια κίνηση που θα τερματίσει μια αμφιλεγόμενη συμφωνία που διατάραξε την σχέση της με τις ΗΠΑ και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ» σχολιάζει το Bloomberg.

Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε επίσης, στην Άγκυρα να αγοράσει τα αμερικανικά stealth μαχητικά F-35 που επιδιώκει εδώ και καιρό, συνεχίζει το ίδιο δημοσίευμα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το ζήτημα των S-400 στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα, μετά από παρόμοιες συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η τουρκική προεδρία και το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Η κίνηση του Ερντογάν έρχεται μετά από την εντεινόμενη πίεση από την Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει την προηγμένη ρωσική τεχνολογία. Η κατοχή των πυραύλων από την Τουρκία και η επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35 τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο.

Ο στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου, Τομ Μπαράκ, ο οποίος είναι πρεσβευτής στην Τουρκία, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Άγκυρα ήταν πιο κοντά στο να εγκαταλείψει τους S-400, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

Γιατί ο Ερντογάν θέλει να δώσει πίσω τους S-400

Η εγκατάλειψη του ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τους δεσμούς με τις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και την πρόσβαση της Άγκυρας σε πολεμικά αεροσκάφη F-35, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας κορυφαίος Τούρκος διπλωμάτης δήλωσε πρόσφατα πως αναμένει ότι οι κυρώσεις θα αρθούν τον επόμενο χρόνο.

Η Τουρκία αγόρασε το σύστημα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου απομόνωσης από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προεδρίας των ΗΠΑ του Μπαράκ Ομπάμα και επιδεινώθηκε μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016.

Εκείνη την εποχή, η Τουρκία επιδίωκε επίσης να αγοράσει πυραύλους Patriot αμερικανικής κατασκευής, αλλά ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον δεν ήταν δεσμευμένη να ολοκληρώσει μια συμφωνία.

«Αυτή η απογοήτευση έγινε μέρος της δικαιολογίας της Άγκυρας για να στραφεί στη Ρωσία και να αγοράσει το σύστημα S-400» επισημαίνει το Bloomberg.

Η Τουρκία αναμένει ότι ο ρόλος της ως μεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ενθαρρύνει τη Μόσχα να είναι δεκτική στο αίτημα, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η Άγκυρα ζητά επίσης, επιστροφή χρημάτων για τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε για την αγορά του συστήματος αεράμυνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα η Τουρκία να ζητήσει έκπτωση από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ανέφεραν οι πηγές, αν και πρόσθεσαν ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ωστόσο, το κόστος των πυραύλων και των ραντάρ S-400 ωχριά σε σύγκριση με το διπλωματικό κεφάλαιο που θα μπορούσε να κερδίσει η Τουρκία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ- και ιδιαίτερα τον Τραμπ- εάν απαλλαγεί από το σύστημα, ανέφεραν οι πηγές.

Το ΝΑΤΟ λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες εάν η Τουρκία χρησιμοποιούσε τους S-400 παράλληλα με δυτικά αεροσκάφη. Προς το παρόν, η Άγκυρα δεν λειτουργεί το σύστημα.

Σημειώνεται πως η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο στρατό της στρατιωτικής συμμαχίας μετά από αυτόν των ΗΠΑ και έχει συχνά κατηγορηθεί ότι είναι κοντά με τη Μόσχα. Ο Ερντογάν το έχει αρνηθεί αυτό, αλλά λέει ότι η χώρα του χρειάζεται μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική.

«Η θέση του απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμό της στην Ουκρανία αποτελεί παράδειγμα αυτής της στάσης. Αρνήθηκε να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα, αλλά έχει περιορίσει την ικανότητά της να στέλνει στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου και έχει στείλει όπλα στο Κίεβο. Επιπλέον, ο Ερντογάν έχει ισχυρή σχέση τόσο με τον Τραμπ όσο και με τον Πούτιν» καταλήγει το δημοσίευμα.