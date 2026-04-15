Bloomberg: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρατείνουν την εκεχειρία τους, που λήγει την Τρίτη, για ακόμη δύο εβδομάδες, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις προς μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Μεσολαβητές μεταξύ των δύο πλευρών προσπαθούν να οργανώσουν συνομιλίες για την επίλυση των πιο ακανθωδών ζητημάτων, ανέφερε ανώνυμη πηγή που μίλησε στο μέσο. Μεταξύ αυτών είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Αν αυτές οι συνομιλίες αποδώσουν, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε ανώτερο επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η εκεχειρία θα παραταθεί, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε αυτό, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Παράλληλα, άλλη πηγή σημείωσε ότι ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη επιθυμούν την επιστροφή στις εχθροπραξίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα επανέναρξης των συγκρούσεων, δηλώνοντας στο Fox Business ότι ο πόλεμος, που διαρκεί σχεδόν επτά εβδομάδες, «πλησιάζει στο τέλος του».

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις στρατιωτικές και υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα ιρανικά αντίποινα προκάλεσαν αναταραχή στη Μέση Ανατολή και, με το σχεδόν κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εκτόξευσαν τις τιμές της ενέργειας, δημιουργώντας πολιτικό κόστος για τον Τραμπ.

Ο αντίλογος

Παρά ταύτα, τα βασικά ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολα. Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του για εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να απαγορευτεί πλήρως για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν επίσης ζητήσει την παράδοση ή καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας «δεν μπορεί να ανακληθεί», αν και το επίπεδο και το είδος του εμπλουτισμού είναι «διαπραγματεύσιμα».

Δεν είναι σαφές αν το Ισραήλ στηρίζει την παράταση της εκεχειρίας, αν και έχει δηλώσει ότι θα ακολουθήσει τη γραμμή των ΗΠΑ. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, υπάρχει η εκτίμηση ότι ΗΠΑ και Ιράν θα επεκτείνουν την εκεχειρία για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Bloomberg