Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Η Shein Group Ltd. εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει εκ νέου την έδρα της στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την έγκριση των αρχών του Πεκίνου για το πολυαναμενόμενο σχέδιό της να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Shein, που σήμερα έχει έδρα τη Σιγκαπούρη, έχει συμβουλευτεί νομικούς για τη δημιουργία μητρικής εταιρείας στην ηπειρωτική Κίνα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι συζητήσεις βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν είναι βέβαιο ότι η εταιρεία θα προχωρήσει τελικά στο βήμα αυτό.

Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Shein έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από τα σχέδιά της για δημόσια εγγραφή, περιοριζόμενη να δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη σε αυτόν τον στόχο - κάτι που επιβεβαίωσε εκ νέου τον Μάρτιο ο εκτελεστικός πρόεδρος της, Ντόναλντ Τανγκ.

Μετά την αποτυχία εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων για εισαγωγή σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, οι επιλογές της Shein στενεύουν. Αυτό καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το τρέχον σχέδιο εισαγωγής στο Χονγκ Κονγκ - μέσω εμπιστευτικής διαδικασίας - και την ανάγκη να εξασφαλίσει την τελική έγκριση των κινεζικών αρχών.

Η μετοχή της Kengic Intelligent Technology Co., που προμηθεύει συστήματα αποθήκευσης στη Shein, κατέγραψε άνοδο έως 17,2% στη συνεδρίαση της Τρίτης μετά τη σχετική είδηση. Αντίστοιχα, οι απώλειες της Guangzhou Jiacheng International Logistics Co., που παρέχει υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου στη Shein, περιορίστηκαν.

Αν και η Shein εδρεύει στη Σιγκαπούρη, εξακολουθεί να υπόκειται σε εποπτεία των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας (CSRC) απαιτεί την έγκρισή της για όλες τις εταιρείες με σημαντικούς δεσμούς με τη χώρα, ακόμη και αν δεν είναι νομικά κατοχυρωμένες εκεί, προκειμένου να εισαχθούν σε οποιοδήποτε διεθνές χρηματιστήριο.

«Η εμπορική πραγματικότητα είναι πως οι ανάγκες και οι παράμετροι μιας επιχείρησης συνεχίζουν να εξελίσσονται μετά την υποβολή της φόρμας Α1», δήλωσε ο Ράιαν Του, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας White & Case. «Αν και η προσδοκία είναι ότι η αίτηση πρέπει να είναι “ουσιαστικά ολοκληρωμένη” κατά την υποβολή, είναι γενικά αποδεκτό ένας υποψήφιος να προχωρήσει σε εταιρική αναδιάρθρωση στη συνέχεια, εφόσον αυτή δικαιολογείται και ολοκληρώνεται πριν την εισαγωγή».

Η φόρμα Α1 αποτελεί βασικό έγγραφο για την αίτηση εισαγωγής στο Χονγκ Κονγκ. Ο Του μιλούσε γενικά και όχι για συγκεκριμένη εταιρεία.

Με πληροφορίες από Bloomberg