Βλαντίμιρ Πούτιν: Πώς θα πάει στη Βουδαπέστη με το ένταλμα σύλληψης

Παρόλο που ο ίδιος, στο πέρας της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αλάσκα, είπε στα αγγλικά «την επόμενη φορά στη Μόσχα», η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει -σε περίπου δύο εβδομάδες- στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη.

Η επιλογή του τόπου διεξαγωγής προκάλεσε αμέσως ερωτήματα σχετικά με το πώς ο Πούτιν, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου, θα έφτανε στην Ουγγαρία.

Οι Moscow Times αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να φτάσει στη Βουδαπέστη εν μέσω εντάλματος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: θα πρέπει να πετάξει πάνω από τον εναέριο χώρο της συμμάχου του Λευκορωσίας και στη συνέχεια στην Πολωνία ή τη Σλοβακία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μια δυνητικά επικίνδυνη διαδρομή δεδομένων των τρεχουσών πολιτικών εντάσεων και της εγγύτητας και των δύο χωρών με την Ουκρανία.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Οι εναλλακτικές επιλογές

Η Ρουμανία είναι μια άλλη πιθανή επιλογή, αλλά είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Η διαδρομή πτήσης του Πούτιν παραμένει «ακόμη ασαφής», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Προς το παρόν, υπάρχει η βούληση των προέδρων να πραγματοποιήσουν μια τέτοια συνάντηση. Αλλά πρώτα, το θέμα θα εξεταστεί από τον Υπουργό Εξωτερικών Λαβρόφ και τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο» δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δύο μήνες αφότου η σύνοδός τους στην Αλάσκα απέτυχε να σπάσει το διπλωματικό αδιέξοδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει εκφράσει αυξανόμενη απογοήτευση για τον Πούτιν και έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αυξημένης στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο από τότε.

Αυτό που αξίζει να διευκρινιστεί είναι ότι η Ουγγαρία έχει ανακοινώσει την αποχώρησή της από το ΔΠΔ, αλλά θεωρητικά εξακολουθεί να είναι μέλος μέχρι τον Ιούνιο του 2026, γεγονός που «μεταφράζεται» ότι δεν μπορεί να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μάλιστα, η Μογγολία, μέλος του ΔΠΔ, απέφυγε να συλλάβει τον Πούτιν όταν επισκέφθηκε τη χώρα το 2024. Η χώρα δήλωσε ότι η αποτυχία της να συλλάβει τον Ρώσο ηγέτη οφειλόταν σε «θέση ενεργειακής εξάρτησης» από τη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του θα διασφαλίσει ότι ο Πούτιν θα μπορεί να εισέλθει και να «διεξάγει επιτυχημένες συνομιλίες» με τις ΗΠΑ παρά το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ.

Με πληροφορίες από Moscow Times