Βλαντίμιρ Πούτιν: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε πως θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του, λίγες ώρες μετά την ομιλία του στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι η σύγκρουση παραμένει σοβαρή, ωστόσο εκτίμησε πως «η υπόθεση πλησιάζει στο τέλος της».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δηλώνοντας πως θα προτιμούσε ως συνομιλητή τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ο πόλεμος, που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του, έχει προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές στην Ουκρανία, ενώ έχει επιβαρύνει σημαντικά και τη ρωσική οικονομία.

Παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν αμυντικές γραμμές σε στρατηγικές πόλεις.

Η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, ωστόσο η προέλασή της έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Ο Πούτιν επέκρινε έντονα τη δυτική στήριξη προς το Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές χώρες περίμεναν την κατάρρευση της Ρωσίας, κάτι που όπως είπε, δεν συνέβη.





Βλαντίμιρ Πούτιν: Εκεχειρία και αμοιβαίες κατηγορίες

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, έγιναν την ώρα που τέθηκε σε ισχύ τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Παρόλα αυτά, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ συνεχίστηκαν επιθέσεις με drones και αναφορές για θύματα αμάχων.

Στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας, Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν επίσης σε ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε ακόμη, ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόνο όμως όταν θα έχουν συμφωνηθεί όλοι οι όροι μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παρά το τεταμένο κλίμα, οι τελευταίες δηλώσεις τόσο από τη ρωσική όσο και από την ευρωπαϊκή πλευρά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διαλόγου για την ασφάλεια στην Ευρώπη και για μια πιθανή διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο.

Ωστόσο, η δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει έντονη, ενώ η πορεία της σύγκρουσης εξακολουθεί να καθορίζει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Guardian