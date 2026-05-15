Βλαντίμιρ Πούτιν: 36 κράτη σχηματίζουν ειδικό δικαστήριο για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Τριάντα τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη, μαζί με την Αυστραλία, την Κόστα Ρίκα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε ειδικό δικαστήριο για την Ουκρανία, το οποίο θα εξετάσει το έγκλημα της ρωσικής εισβολής στη χώρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε υπογράψει πέρυσι συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη δημιουργία του δικαστικού μηχανισμού, με στόχο τη δίωξη του «εγκλήματος επιθετικότητας» για την εισβολή που εξαπέλυσε η Ρωσία το 2022.

Το Συμβούλιο Υπουργών του οργανισμού, στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών των 46 κρατών-μελών, ενέκρινε την Παρασκευή σχετικό ψήφισμα που θέτει τις βάσεις για τη λειτουργία του μελλοντικού δικαστηρίου.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης περιλαμβάνει τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και χώρες εκτός Ένωσης όπως η Βρετανία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Η Ρωσία αποβλήθηκε από τον οργανισμό το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 34 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμό, αλλά και την Αυστραλία και την Κόστα Ρίκα, «εξέφρασαν την πρόθεσή τους» να συμμετάσχουν στη συμφωνία ίδρυσης του δικαστηρίου.

«Η στιγμή που η Ρωσία θα λογοδοτήσει για την επιθετικότητά της πλησιάζει γρήγορα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ.

«Το ειδικό δικαστήριο αντιπροσωπεύει τη δικαιοσύνη και την ελπίδα. Τώρα πρέπει να ακολουθήσουν πρακτικά βήματα για να εξασφαλιστούν η λειτουργία και η χρηματοδότησή του», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της επιδιώκουν τη λογοδοσία της Ρωσίας για τον πόλεμο, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών είχαν ήδη εγκρίνει πολιτικά τη δημιουργία του δικαστηρίου από πέρυσι.

Το δικαστήριο θα μπορούσε θεωρητικά να δικάσει ακόμη και ανώτατους Ρώσους αξιωματούχους, μέχρι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει ήδη εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Πούτιν για την απαγωγή Ουκρανών παιδιών, καθώς και κατά τεσσάρων ανώτατων Ρώσων διοικητών για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να δικάσει τη Ρωσία για την ίδια την απόφαση εισβολής στην Ουκρανία.

Δώδεκα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στη συμφωνία, ανάμεσά τους η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Μάλτα. Εκτός συμφωνίας παραμένουν επίσης η Σερβία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία και η Τουρκία.

Με πληροφορίες από Le Monde