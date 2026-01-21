Βλάβη στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ ενώ ήταν στον αέρα

Βλάβη- ενώ ήταν στον αέρα- σημειώθηκε στο Air Force One που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το αεροσκάφος στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να ταξιδέψει στο Νταβός αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή χθες Τρίτη, εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος».

Το πρόβλημα παρατηρήθηκε λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό τον χιονοδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου ο ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ξανά εν πτήσει για το Νταβός ο Τραμπ μετά το τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One

Το Air Force One- η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους- βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεψε στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, προληπτικά, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Τραμπ και η συνοδεία του αναμενόταν να αλλάξουν αεροσκάφος και να αναχωρήσουν ξανά για τις ελβετικές Άλπεις, κάτι που συνέβη λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, το πλήρωμα του αρχικού αεροσκάφους εντόπισε το πρόβλημα και αποφασίστηκε προληπτικά η επιστροφή και η αλλαγή αεροσκάφους, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του προέδρου ή των επιβαινόντων.

Μετά την προσγείωση του Boeing 747, το προεδρικό ταξίδι συνεχίστηκε με μικρότερο αεροσκάφος Boeing 757, το οποίο απογειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (05:00 GMT), δηλαδή περισσότερες από δύο ώρες μετά την αρχική αναχώρηση.