Βηρυτός: Μαζικά ισραηλινά πλήγματα στο κέντρο - Δεκάδες νεκροί παρά την εκεχειρία με το Ιράν

Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν το μεσημέρι της Τετάρτης πυκνοκατοικημένες εμπορικές και οικιστικές περιοχές στο κέντρο της Βηρυτού, την ώρα που μόλις είχε ανακοινωθεί εκεχειρία στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σε έναν πρώτο απολογισμό, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και οχήματα σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη συντονισμένη επιχείρηση από την έναρξη του πολέμου, με περισσότερους από 100 στόχους της Χεζμπολάχ να πλήττονται μέσα σε διάστημα περίπου 10 λεπτών στη Βηρυτό, στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα.

Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με εκρήξεις να διακόπτουν την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης, πυκνό καπνό να υψώνεται σε πολλές περιοχές και ασθενοφόρα να κατευθύνονται προς σημεία όπου ξέσπασαν πυρκαγιές. Κτίρια κατοικιών επλήγησαν, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν ανάμεσα σε κατεστραμμένα οχήματα.

Ισραηλινό πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού νωρίτερα σήμερα, 8 Απριλίου / Φωτ.: ΕPA

Πολλά από τα πλήγματα σημειώθηκαν σε πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές, εντείνοντας τον φόβο μεταξύ των κατοίκων. Η κρατική υπηρεσία ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον πέντε διαφορετικές συνοικίες στο κέντρο και την παραλιακή ζώνη της Βηρυτού επλήγησαν.

Η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου, Haneed Sayed, χαρακτήρισε τα πλήγματα «πολύ επικίνδυνη καμπή», σημειώνοντας ότι «χτυπούν πλέον την καρδιά της Βηρυτού», σε περιοχές όπου φιλοξενούνται και εκτοπισμένοι.

Ο πρωθυπουργός Nawaf Salam κατηγόρησε το Ισραήλ για κλιμάκωση σε μια στιγμή που, όπως είπε, βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες διαπραγμάτευσης, κάνοντας λόγο για πλήγματα σε αστικές περιοχές «με πλήρη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου».

Ισραηλινό πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού νωρίτερα σήμερα, 8 Απριλίου / Φωτ.: ΕPA

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι χτύπησε υποδομές της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστήριξε ότι στόχευσε εκτοξευτές πυραύλων, κέντρα διοίκησης και υποδομές πληροφοριών της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την οργάνωση ότι δρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και χρησιμοποιεί αμάχους ως ασπίδα.

Το ζήτημα της εκεχειρίας παραμένει ασαφές. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε για τον πόλεμο με το Ιράν δεν καλύπτει το μέτωπο στον Λίβανο, ενώ ορισμένοι διαμεσολαβητές υποστηρίζουν το αντίθετο.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η οργάνωση δίνει χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες, χωρίς ωστόσο να έχει δεσμευτεί για τήρηση της εκεχειρίας, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι δεν την εφαρμόζει.

Ισραηλινό πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού νωρίτερα σήμερα, 8 Απριλίου / Φωτ.: ΕPA

Η ένταση ενισχύεται περαιτέρω καθώς ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Eyal Zamir, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν, τονίζοντας ότι ο στρατός θα αξιοποιήσει «κάθε επιχειρησιακή ευκαιρία».

Ο πόλεμος στον Λίβανο έχει ήδη προκαλέσει πάνω από 1.500 νεκρούς και τον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων, ενώ η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μια στιγμή που πολλοί κάτοικοι, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας με το Ιράν, ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Με πληροφορίες από Washington Post