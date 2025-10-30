Βιρτζίνια Τζιούφρε: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς της μετά την ανακοίνωση για τον πρίγκιπα Άντριου

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε δήλωσε, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, ότι η απώλεια του τίτλου του πρίγκιπα Άντριου, σηματοδοτεί «μια νίκη» για το θάρρος και την αλήθεια της.

«Ένα συνηθισμένο κορίτσι από την Αμερική, από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, κατέστρεψε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος» ανέφερε η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε σε δήλωσή της, σύμφωνα με βρετανικά μέσα.

Επίσης, η οικογένειά της δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για να λογοδοτήσουν «όλοι οι κακοποιητές και οι συνεργοί που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκίσλεϊν Μάξγουελ».

Νωρίτερα, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία για να αφαιρεθούν από τον πρίγκιπα Άντριου οι τίτλοι και οι τιμές του.

Επιπλέον ο Άντριου θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι του στο Royal Lodge στο Γουίνδσορ, αφού του επιδόθηκε επίσημη ειδοποίηση για παράδοση του μισθωτηρίου.

Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ:

«Από εδώ και στο εξής, θα είναι γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ (Andrew Mountbatten Windsor)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Παλατιού.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται έπειτα από την αποκάλυψη πως ο πρίγκιπας Άντριου διατηρούσε στενές επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των τίτλων και των τιμών του πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ. Το μισθωτήριό του στο Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί.

Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση να παραδώσει το μισθωτήριο και θα μετακομίσει σε άλλη ιδιωτική κατοικία.

Αυτά τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, ακόμα κι αν ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες θέλουν να δηλώσουν ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά συμπάθειά τους βρίσκονται και θα συνεχίσουν να είναι με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».