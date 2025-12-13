ΗΠΑ: Βίντεο δείχνει τη στιγμή που σπίτι ανατινάζεται από έκρηξη φυσικού αερίου

Έκρηξη σε υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου προκάλεσε την Πέμπτη εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Χέιγουορντ, στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άνθρωποι, να καταστραφούν σπίτια και να διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική και την εταιρεία παροχής ενέργειας PG&E, το περιστατικό σημειώθηκε όταν συνεργείο εργολάβου, κατά τη διάρκεια εργασιών, χτύπησε υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου στη λεωφόρο Lewelling. Η ζημιά προκλήθηκε περίπου δύο ώρες πριν από την έκρηξη, ενώ η παροχή αερίου διακόπηκε μόλις λίγα λεπτά πριν από το συμβάν.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της PG&E, ο αγωγός υπέστη ζημιά γύρω στις 7.35 το πρωί. Τα συνεργεία της εταιρείας κατάφεραν να κλείσουν τη ροή του αερίου στις 9.35, ωστόσο η έκρηξη σημειώθηκε τρία λεπτά αργότερα, στις 9.38.

Η κατασκευαστική εταιρεία Redgwick Construction ανακοίνωσε ότι ο αγωγός βρισκόταν σε βάθος διαφορετικό από εκείνο που προβλέπουν οι τεχνικές προδιαγραφές. Μετά το περιστατικό, οι εργασίες διακόπηκαν άμεσα και ειδοποιήθηκε η PG&E, η οποία ζήτησε από το συνεργείο να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν πυκνοί καπνοί και να εκκενωθεί η περιοχή. Η Τροχαία της Καλιφόρνιας διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Interstate 238, ενώ αστυνομικοί και πυροσβέστες απομάκρυναν τους κατοίκους από επικίνδυνα σημεία μέσα σε λίγα λεπτά από την πρώτη κλήση.

Συνολικά έξι άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Τρεις από τους τραυματίες είναι εργαζόμενοι της PG&E, ενώ οι υπόλοιποι είναι κάτοικοι του σπιτιού που καταστράφηκε, σύμφωνα με συγγενείς τους. Κάποιοι φέρουν σοβαρά εγκαύματα, ενώ άλλοι υπέστησαν κατάγματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι ένιωθαν ηλεκτρικά ρεύματα, γεγονός που τους ανάγκασε να αποσυρθούν προσωρινά από το μέτωπο της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 75 πυροσβέστες.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρία κτίρια σε δύο ιδιοκτησίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστησαν και γειτονικά σπίτια. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης.

Με πληροφορίες από Guardian