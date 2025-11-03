Παραιτήθηκε Ισραηλινή αξιωματούχος μετά τη διαρροή περσινού βίντεο με κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατούμενου

Ένα περσινό βίντεο που φέρεται να δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν σεξουαλικά Παλαιστίνιο κρατούμενο σε στρατόπεδο της Νεγκέβ, οδήγησε στην παραίτηση της υποστράτηγου Yifat Tomer-Yerushalmi, ανώτατης νομικού του ισραηλινού στρατού.

Η φρίκη που αποτυπώνεται σε βίντεο από στρατιωτική κάμερα στη βάση Sde Teiman έχει προκαλέσει διεθνές σοκ και εσωτερική κρίση στο Ισραήλ. Το υλικό, που δημοσιοποίησε το CNN, φέρεται να δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν βάναυσα έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο τον Ιούλιο του 2024 – σκηνές που αποκαλύπτουν μια πράξη ωμής και συστηματικής βίας πίσω από τα τείχη ενός στρατοπέδου που ήδη φέρει βαρύ ιστορικό καταγγελιών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πέντε στρατιώτες έσπασαν τα πλευρά του κρατούμενου, του τρύπησαν τον αριστερό πνεύμονα και του προκάλεσαν ρήξη στο ορθό, αφήνοντάς τον σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κρατούμενος, Παλαιστίνιος από τη Γάζα, δεν έχει κατονομαστεί, όπως και οι πέντε κατηγορούμενοι.

Η διαρροή του βίντεο οδήγησε στην παραίτηση της υποστράτηγου Yifat Tomer-Yerushalmi, ανώτατης νομικού του ισραηλινού στρατού, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για τη δημοσιοποίησή του, έναν ολόκληρο χρόνο μετά. Στην επιστολή παραίτησής της, η ίδια παραδέχτηκε πως είχε εγκρίνει τη διάθεση του υλικού στα ΜΜΕ «σε μια προσπάθεια να αντικρουστεί η ψευδής προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών».

Πολιτικός σεισμός μετά τη διαρροή του βίντεο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα στο Τελ Αβίβ. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι «όποιος διαδίδει συκοφαντίες κατά των στρατιωτών του IDF είναι ακατάλληλος να φέρει τη στολή», ενώ ακροδεξιοί διαδηλωτές εισέβαλαν στη βάση Sde Teiman σε ένδειξη στήριξης προς τους κατηγορούμενους στρατιώτες. Πέντε έφεδροι έχουν ήδη κατηγορηθεί για βασανιστήρια και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κατηγορίες που αρνούνται.

Το βίντεο, ωστόσο, έρχεται να ενισχύσει δεκάδες αναφορές διεθνών οργανισμών για κακοποίηση, ψυχολογική βία και σεξουαλικές επιθέσεις σε κρατούμενους από τη Γάζα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ είχε ήδη χαρακτηρίσει τις πρακτικές αυτές «εκτεταμένες, συστηματικές και ισοδύναμες με εγκλήματα πολέμου».

Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί συστηματικής κακομεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι παραμένει «πλήρως δεσμευμένη στα διεθνή νομικά πρότυπα» και διερευνά «κάθε καταγγελία». Ωστόσο, το βίντεο που διέρρευσε αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας για την κλίμακα και τη βαρβαρότητα όσων συμβαίνουν πίσω από τα συρματοπλέγματα.

Με πληροφορίες από CNN, BBC, New York Times



