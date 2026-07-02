Βίντεο από το «θαύμα» στη Βενεζουέλα: Άνδρας βγήκε ζωντανός από τα ερείπια 8 ημέρες μετά τους σεισμούς

Οκτώ ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ομάδα διασωστών στη Λα Γκουάιρα ανέσυρε ζωντανό έναν άνδρα από τα συντρίμμια εννιαώροφου κτιρίου.

Ο 44χρονος Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες διασώθηκε σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε «θαύμα», καθώς παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα εγκλωβισμένος κάτω από περίπου 9 μέτρα ερειπίων μετά την κατάρρευση του χώρου στάθμευσης εμπορικού κέντρου στην περιοχή.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε την Πέμπτη, έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ημέρες και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τοπικών και διεθνών σωστικών συνεργείων.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που οι διασώστες εντόπισαν τον εγκλωβισμένο

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που οι διασώστες απέκτησαν για πρώτη φορά οπτική επαφή με τον Χιλ, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο εμπορικό κέντρο. Ο εντοπισμός του έγινε με τη χρήση ειδικής κάμερας έρευνας, η οποία εισήχθη στο υπόγειο του κτιρίου που είχε καταρρεύσει, την Τετάρτη.

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Η σύζυγός του, Ουσμπιμάρ Γκονσάλες, δήλωσε στο CNN, λίγα λεπτά πριν από την επιτυχή διάσωση, ότι είχε ήδη αρχίσει να πενθεί, καθώς πίστευε πως ο Χιλ είχε χάσει τη ζωή του.

«Όταν όμως έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια αχτίδα φωτός. Κρατήθηκε σαν ήρωας», είπε συγκινημένη.

Όπως ανέφερε, τα παιδιά τους περιμένουν με αγωνία την επιστροφή του στο σπίτι.



A man is pulled out alive from rubble eight days after devastating Venezuela earthquakes in "miraculous" rescue. https://t.co/z6Hi3qVydr pic.twitter.com/FDV4CZSy1F — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 2, 2026

Με πληροφορίες από CNN

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