Billie Eilish: Επιτίθεται στον Μασκ καθώς ο δισεκατομμυριούχος πλησιάζει το κατώφλι του 1 τρισ. δολαρίων

Η Billie Eilish εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Έλον Μασκ μέσα από το Instagram, κατηγορώντας τον ότι συσσωρεύει αμύθητο πλούτο χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά σε ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Ο Μασκ εκτιμάται ότι βρίσκεται πλέον σε πορεία να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της 23χρονης τραγουδίστριας.

Η Eilish μοιράστηκε υλικό της ακτιβιστικής ομάδας My Voice, My Choice, που παρουσίαζε υποθετικά παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να δαπανηθεί μέρος της περιουσίας του Musk. Ένα από αυτά ανέφερε ότι με περίπου 40 δισ. δολάρια τον χρόνο θα μπορούσε να εξαλειφθεί η παγκόσμια πείνα έως το 2030. Άλλο παράδειγμα αφορούσε επενδύσεις της τάξης των 2 δισ. δολαρίων ετησίως για τη διάσωση χιλιάδων απειλούμενων ειδών.

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια εξαπέλυσε υβριστική επίθεση εναντίον του Musk, τονίζοντας ότι ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη περιουσία έχει την ικανότητα —και την ευθύνη— να συνεισφέρει. Η Eilish τον χαρακτήρισε «f****** pathetic p**** b**** coward», κατηγορώντας τον ότι δεν προσφέρει τίποτα σε ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Eilish στοχοποιεί ανοιχτά τους υπερπλούσιους. Στα πρόσφατα Wall Street Journal Innovator Awards, όπου παρευρισκόταν και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, είχε καλέσει τους δισεκατομμυριούχους «να δώσουν τα χρήματά τους» και να βοηθήσουν σε μια περίοδο που, όπως είπε, «ο κόσμος βρίσκεται σε πολύ σκοτεινή φάση και οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια περισσότερο από ποτέ».