Bild: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία - Έλληνας ένας εκ των δύο

Σε δύο συλλήψεις ανδρών, ο ένας εκ των οποίων Έλληνας, για σαμποτάζ σε πλοία του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησαν οι αρχές, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Bild.

Πρόκειται για έναν 37χρονο ρουμανικής καταγωγής και έναν Έλληνα ηλικίας 54 ετών, που συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι προχώρησαν σε εκτεταμένες πράξεις σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία του Γερμανικού Ναυτικού, στο λιμάνι του Αμβούργου.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την Κρατική Ασφάλεια του Αμβούργου και την Εισαγγελία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Γερμανία και Ελλάδα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες των υπόπτων στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, με τον συντονισμό της Eurojust, του ευρωπαϊκού οργανισμού για την αντιμετώπιση διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, με έδρα τη Χάγη.

Γερμανία: Γιατί κατηγορούνται οι συλληφθέντες

Οι δύο άνδρες εργάζονταν στο λιμάνι του Αμβούργου και φέρονται να προχώρησαν το 2025 σε σαμποτάζ πολεμικών πλοίων που προορίζονταν για το γερμανικό Ναυτικό, ενώ αυτά βρίσκονταν δεμένα σε ναυπηγείο.

Μεταξύ των πλοίων που φέρονται να στοχοποιήθηκαν, περιλαμβάνεται και η κορβέτα Emden.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι ύποπτοι, άλλοτε μαζί και άλλοτε ο καθένας ξεχωριστά, φέρεται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα ενός πλοίου, να προκάλεσαν ζημιές σε σωληνώσεις γλυκού νερού, να αφαίρεσαν τάπες δεξαμενών καυσίμων, και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας στα ηλεκτρονικά συστήματα των πλοίων.

Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές μηχανικές βλάβες και να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια των πολεμικών σκαφών.

Οι συλλήψεις έγιναν ταυτόχρονα στο Αμβούργο και σε χωριό της Ελλάδας, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Ρουμανία, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης. Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αν εξετάζεται σύνδεση των πράξεων με ξένη κρατική παρέμβαση ή οργανωμένο δίκτυο δολιοφθοράς.

Με πληροφορίες από Bild