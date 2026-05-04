Bild: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει 5.000 στρατιώτες από το Βίλσεκ της Βαυαρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρά στην απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από το πεδίο εκπαίδευσης του Γκράφενβερ (Grafenwöhr), στη Βαυαρία.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα BILD, πρόκειται για τη λεγόμενη Stryker Brigade, που σταθμεύει στο Βίλσεκ, στην περιοχή Άνω Παλατινάτο, στη Βαυαρία.

Συνολικά, περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ μαζί με το πολιτικό προσωπικό και τις οικογένειές τους ο αριθμός αυξάνεται σημαντικά. Μόνο στις περιοχές Γκράφενβερ και Βίλσεκ, όπου λειτουργεί το μεγαλύτερο πεδίο εκπαίδευσης των ΗΠΑ εκτός αμερικανικού εδάφους, υπηρετούν περίπου 26.000 στρατιώτες.

Ντόναλντ Τραμπ: Πίσω από την απόσυρση, η κόντρα με τον Μερτς

Η απόφαση για την αποχώρηση των 5.000 στρατιωτών φαίνεται να συνδέεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με ένταση στις σχέσεις ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Βερολίνο.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φέρεται να προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Τραμπ με δηλώσεις του. Η αποχώρηση δεν αφορά μόνο τους στρατιώτες, αλλά και τις οικογένειές τους, οι οποίες αναμένεται να εγκαταλείψουν επίσης την περιοχή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από το Βίλζεκ. Το 2020, ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση, ωστόσο η διαδικασία ανεστάλη μετά την εκλογική του ήττα από τον Τζο Μπάιντεν.

Μετά τη Γερμανία, ο Τραμπ απειλεί με απόσυρση στρατευμάτων την Ισπανία και την Ιταλία

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ιταλία και την Ισπανία, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του ότι εξετάζει τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γερμανία.

Η απειλή προς τη Γερμανία ήρθε αφότου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν, ενώ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επικρίσεων του Τραμπ προς συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν στηρίζουν τις προσπάθειες επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει ταχθεί εξαρχής κατά του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, ενώ η Ιταλία ακολούθησε πιο ισορροπημένη στάση έως τα τέλη Μαρτίου, όταν αρνήθηκε τη χρήση αεροπορικής βάσης στη Σικελία από αμερικανικά αεροσκάφη που μετέφεραν οπλισμό.

Ερωτηθείς αν θα εξετάσει την απόσυρση στρατευμάτων από Ιταλία και Ισπανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιθανόν… γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία ήταν απαίσια, απολύτως απαίσια».

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Guido Crosetto, δήλωσε ότι «δεν κατανοεί» τα κίνητρα των απειλών, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί έλλειψης στήριξης. Όπως σημείωσε, η Ιταλία έχει συμβάλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και έχει προσφερθεί να συμμετάσχει σε αποστολή προστασίας εμπορικών πλοίων.

Παράλληλα, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι ευρωπαϊκά πλοία παραβίασαν τα Στενά του Ορμούζ: «Όπως είναι σαφές σε όλους, αυτό δεν συνέβη ποτέ», ανέφερε στο ιταλικό πρακτορείο Ansa.

Στην Ιταλία σταθμεύουν περίπου 13.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί σε επτά ναυτικές βάσεις.

Με πληροφορίες από BILD, Guardian