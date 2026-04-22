Βίκτορ Όρμπαν: Αποσύρει το βέτο στην Ουκρανία - «Πράσινο φως» για πακέτο 90 δισ. ευρώ

Η Ουγγαρία εγκατέλειψε την πολύμηνη αντίθεσή της στο πακέτο στήριξης της Ουκρανία, ανοίγοντας τον δρόμο για χρηματοδότηση ύψους έως 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν συναίνεσε σε συμφωνία στις Βρυξέλλες, η οποία προβλέπει τη χορήγηση δανείου για την κάλυψη αναγκών της Ουκρανίας, τόσο για τη συνέχιση της άμυνάς της απέναντι στη Ρωσία όσο και για τη λειτουργία του κράτους.

Παράλληλα, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών ενέκριναν νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο τη μείωση των εσόδων της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό επιπλέον τραπεζών από το διεθνές σύστημα πληρωμών και νέους περιορισμούς στο εμπόριο. Οι αποφάσεις αυτές είχαν επίσης «μπλοκαριστεί» από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Βίκτορ Όρπμαν: Ο κρίσιμος ρόλος του αγωγού Druzhba

Οι τελικές εγκρίσεις αναμένεται να δοθούν μέσω γραπτής διαδικασίας, εκτός απροόπτου. Καθοριστικό ρόλο στην άρση του αδιεξόδου έπαιξε η επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού «Druzhba pipeline», μέσω του οποίου ρωσικό πετρέλαιο μεταφέρεται μέσω ουκρανικού εδάφους προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η ουκρανική πλευρά επέτρεψε την επαναλειτουργία του αγωγού, προκειμένου να αρθεί το βέτο της Βουδαπέστης.

Ο Όρμπαν είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι μπλοκάρει πολιτικά τις ροές πετρελαίου, κάτι που το Κίεβο απέρριψε, υποστηρίζοντας ότι οι διακοπές οφείλονταν σε ζημιές από ρωσικές επιθέσεις.

Πώς θα δοθούν τα 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Από το συνολικό πακέτο των 90 δισ. ευρώ, περίπου 60 δισ. θα κατευθυνθούν σε δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα. Το μισό ποσό αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του 2026, ενώ το υπόλοιπο θα ακολουθήσει το επόμενο έτος.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η χρηματοδότηση θα αντληθεί από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους και ότι η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις μετά το τέλος του πολέμου. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ.

Το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει απαγόρευση συμμετοχής ευρωπαϊκών εταιρειών στην αποκατάσταση ρωσικών διυλιστηρίων που έχουν πληγεί από ουκρανικές επιθέσεις, καθώς και περιορισμούς σε συναλλαγές με λιμάνια και τερματικούς σταθμούς LNG.

Επιπλέον, επεκτείνονται οι απαγορεύσεις εισαγωγών σε μέταλλα, χημικά και κρίσιμες πρώτες ύλες, με στόχο τη μείωση των εσόδων της Ρωσίας κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Δεν επετεύχθη, ωστόσο, πλήρης συμφωνία για καθολική απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, λόγω αντιδράσεων χωρών όπως η Ελλάδα, που ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών τους εταιρειών.

Με πληροφορίες από Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων