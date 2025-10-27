Βιετνάμ: Η νέα γεωπολιτική ισορροπία Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ στην Ασία

Η πολιτική και το γεωστρατηγικό τοπίο στο Βιετνάμ μεταβάλλεται ραγδαία, καθώς η χώρα ισορροπεί ανάμεσα στις παραδοσιακές συμμαχίες και τις νέες διεθνείς εξελίξεις.

Η σχέση Βιετνάμ-Ρωσίας φαίνεται να ενισχύεται εν μέσω αμερικανικής αστάθειας, ενώ η στάση της κυβέρνησης Τραμπ προκαλεί επιφυλακτικότητα και αβεβαιότητα. Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής του Βιετνάμ παίζουν οι επιλογές για στρατιωτικό εξοπλισμό, τα μεγάλα αμυντικά συμβόλαια, αλλά και οι στρατηγικές συνεργασίες με τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Το Βιετνάμ βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων της Νοτιοανατολικής Ασίας, αποτελώντας πεδίο ανταγωνισμού και συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας.

Η αμερικανική πλευρά θεωρούσε πως η απόκτηση αμερικανικών αεροσκαφών C-130 θα σήμαινε ενίσχυση της δυτικής επιρροής, όμως το Βιετνάμ τελικά ενίσχυσε τις επαφές με Ρωσία, κάνοντας αγορές αμυντικού υλικού, με πληρωμές μέσω κρυφών διαδρομών ώστε να παρακαμφθούν κυρώσεις. Ταυτόχρονα, νέα πρωτόκολλα επιτρέπουν αποπληρωμές σε ρούβλια, ενώ επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις πυκνώνουν.

Η εγχώρια πολιτική στο Βιετνάμ παραμένει διχασμένη ως προς τη στάση απέναντι στη Δύση και τις ΗΠΑ, με τον Πρόεδρο Τραμπ να ενισχύει τάσεις δυσπιστίας και απομάκρυνσης. Στο εσωτερικό κυριαρχεί η ανησυχία για τα αμερικανικά δασμολογικά μέτρα, την αναστολή βοήθειας και την απουσία ξεκάθαρων διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Οι παραδοσιακοί εταίροι, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αυστραλία, παρακολουθούν με ανησυχία την μετατόπιση του Βιετνάμ, καθώς η Κίνα προωθεί μεγάλα έργα υποδομής, οι αμυντικές συναλλαγές με Ρωσία συνεχίζονται και η Βόρεια Κορέα ενισχύει τις στρατιωτικές ανταλλαγές.

Βιετνάμ: Επιπτώσεις για την περιφερειακή ασφάλεια και την οικονομία

Τα μηνύματα που εξάγονται από το Βιετνάμ είναι πολλαπλά: ενώ το Ανόι επιδιώκει διπλωματική πολυμέρεια, προσπαθεί να διατηρήσει προσβάσεις και στις τρεις ισχυρές δυνάμεις. Η αναβάθμιση του στρατιωτικού εξοπλισμού, η κατασκευή νέων εγχώριων όπλων και η προώθηση αμυντικών συμφωνιών με τρίτες χώρες δείχνουν την πρόθεση για ισορροπία. Ωστόσο, η Ρωσία αποδεικνύεται ο κυρίαρχος εταίρος, επενδύοντας σε μακροχρόνια projects, με τον ίδιο τον Πούτιν να πραγματοποιεί επίσκεψη στην χώρα.

Προβλήματα ανακύπτουν με την αμερικανική πολιτική, όπως το «πάγωμα» συμφωνιών για προμήθεια μαχητικών F-16 και η αβεβαιότητα σε θέματα εμπορίου. Το Βιετνάμ εκμεταλλεύεται το ρήγμα, προωθώντας συμφωνίες που εξασφαλίζουν οικονομικές και εμπορικές υπεραξίες, ενώ προχωρά σε έργα όπως το τουριστικό γκολφ του Τραμπ, με σκοπό την διατήρηση ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας προς την Ουάσιγκτον.

Το μέλλον του Βιετνάμ διαγράφεται αβέβαιο αλλά δυναμικό, καθώς οι γεωπολιτικές ισορροπίες διαρκώς μεταβάλλονται. Η διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στη Ρωσία, την Κίνα, τις ΗΠΑ και τρίτες δυνάμεις καθορίζει τις εξελίξεις. Παράλληλα, ο ίδιος ο Ho Chi Minh τόνισε πως το Βιετνάμ βλέπει μακροπρόθεσμα, με προσαρμοστικότητα απέναντι στους διεθνούς παράγοντες.

Η χώρα των 100 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένει κεντρικό διακύβευμα για την ασφάλεια, το εμπόριο και τη διπλωματία στην Ασία, με τις επιλογές της να επηρεάζουν σημαντικά την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ισορροπία.

Με πληροφορίες από New York Times