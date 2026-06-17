Βιετνάμ: Διασώθηκαν εκατοντάδες γάτες που είχαν κλαπεί και προορίζονταν για «κατανάλωση»

Περισσότερες από 400 γάτες που προορίζονταν για σφαγή και «κατανάλωση», διασώθηκαν στο Βιετνάμ, μετά την εξάρθρωση κυκλώματος το οποίο κατηγορείται για κλοπές κατοικιδίων και διακίνηση ζώων προς την αγορά κρέατος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εννέα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου στις περιοχές Τάι Νιν και Χο Τσι Μινχ. Οι αρχές του Βιετνάμ έκαναν λόγο για μια «εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην κλοπή και συγκέντρωση γατών».

Κατά τις εφόδους σε κρησφύγετα της εγκληματικής οργάνωσης, οι αστυνομικοί του Βιετνάμ εντόπισαν περισσότερες από 400 ζωντανές γάτες στοιβαγμένες σε κλουβιά, ενώ βρέθηκαν και περίπου 80 νεκρές γάτες διατηρημένες σε πάγο. Σε δεύτερη εγκατάσταση κατασχέθηκαν ακόμη 21 ζώα.

Βιετνάμ: Πώς ξεκίνησε η έρευνα για τις γάτες

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από σειρά καταγγελιών για εξαφανίσεις κατοικιδίων στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι συλληφθέντες παραδέχθηκαν ότι επί περίπου τρία χρόνια παγίδευαν και συγκέντρωναν γάτες από διάφορες περιοχές του νότιου Βιετνάμ.

Οι γάτες μεταφέρονταν σε προσωρινούς χώρους κράτησης, και στη συνέχεια πωλούνταν σε εμπόρους κρέατος. Οι συναλλαγές, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιούνταν κάθε δύο έως τρεις ημέρες.

Η φιλοζωική οργάνωση Humane World for Animals ανακοίνωσε ότι περίπου 40 γάτες έχουν ήδη επιστρέψει στις οικογένειές τους, ωστόσο αρκετά ζώα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν εξαιτίας των συνθηκών κράτησης και της ταλαιπωρίας που υπέστησαν.

Η οργάνωση παρέχει τροφή και κτηνιατρική υποστήριξη στα ζώα που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τη φροντίδα των αρχών μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Police in Vietnam seized more than 400 cats in a major bust of a cat meat crime ring in Ho Chi Minh City, according to animal welfare groups and local media reports. pic.twitter.com/kqrvdgds6D — The Associated Press (@AP) June 17, 2026

Νόμιμη στο Βιετνάμ η κατανάλωση σκύλων και γατών

Παρότι η κατανάλωση σκύλων και γατών παραμένει νόμιμη στο Βιετνάμ, οι πωλητές οφείλουν να διαθέτουν άδειες που αποδεικνύουν την προέλευση των ζώων. Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το εμπόριο κρέατος κατοικιδίων, μια πρακτική που εξακολουθεί να υφίσταται σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Humane World for Animals, περίπου πέντε εκατομμύρια σκύλοι και ένα εκατομμύριο γάτες διακινούνται και σφάζονται κάθε χρόνο για κατανάλωση στο Βιετνάμ. Πολλά από τα ζώα είναι κατοικίδια, ενώ οι διακινητές χρησιμοποιούν παγίδες, δηλητηριασμένα δολώματα και άλλες μεθόδους για να τα αρπάξουν.

Ωστόσο, η ευρύτερη στάση της βιετναμέζικης κοινωνίας φαίνεται να αλλάζει, όπως περιγράφει το BBC. Δημοσκόπηση του 2023 έδειξε ότι η αντίθεση στο εμπόριο κρέατος σκύλων και γατών αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των ιδιοκτητών κατοικιδίων.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα υποστήριζε την πλήρη απαγόρευση του εμπορίου τόσο σκύλων όσο και γατών για λόγους κατανάλωσης.

Η αστυνομία κάλεσε όλους όσοι πιστεύουν ότι τα κατοικίδιά τους έχουν κλαπεί, να επικοινωνήσουν με τις αρχές, προκειμένου να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των ζώων που διασώθηκαν.

Με πληροφορίες από BBC

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