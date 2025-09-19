Βίβιαν Γουίλσον: «Ήταν μια θύελλα» δηλώνει η τρανς κόρη του Μασκ για την πρώτη της Εβδομάδα Μόδας στη Νέα Υόρκη

Μετά από τρεις εμφανίσεις στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η Βίβιαν Γουίλσον έδειχνε ήρεμη απέναντι στο χάος των παρασκηνίων το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν περπατήσει στην τέταρτη και τελευταία πασαρέλα της για το φετινό event.

Η 21χρονη τρανς κόρη του Έλον Μασκ, κοιτούσε το κινητό της καθώς οι στυλίστες της έκαναν μαλλιά και μακιγιάζ στον χώρο της εκδήλωσης στο Μανχάταν. Το σόου του Κρις Χαμπάνα με τίτλο «POP», σήμανε και το τέλος του ντεμπούτου της Βίβιαν Γουίλσον στην Εβδομάδα Μόδας, το οποίο περιλάμβανε εκδηλώσεις με έντονα κοινωνικά μηνύματα, μεταξύ άλλων σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

«Μου αρέσει όταν οι πασαρέλες είναι εκ φύσεως πολιτικές, πιστεύω πως είναι μια πολύ δυνατή δήλωση. Έχω απόψεις και προσπαθώ να τις εκφράζω μέσα από πράξεις. Είναι πάντα πολύ δυνατό όταν μια συλλογή εμπεριέχει και ένα μήνυμα», δήλωσε η 21χρονη μιλώντας στο NBC News.

«Ήταν μια θύελλα. Προφανώς ακόμα το ανακαλύπτω όλο αυτό. Πάμε απλώς μπροστά, ό,τι κι αν είναι αυτό», συνέχισε.

Όπως και οι υπόλοιπες επιδείξεις στις οποίες συμμετείχε η Βίβιαν Γουίλσον, το φουτουριστικό σόου του Κρις Χαμπάνα με στοιχεία BDSM είχε κοινωνικό υπόβαθρο, χρησιμοποιώντας πολλά τρανς μοντέλα και διαφορετικές σιλουέτες για να εξερευνήσει την ισορροπία ανάμεσα στον περιορισμό και την απελευθέρωση μέσα από 18 looks.

«Είμαι queer και το brand μου βασίζεται σε queer αξίες, δεν ήταν κάτι που το σχεδίασα εξαρχής», ανέφερε ο Χαμπάνα σε συνέντευξή του πριν το σόου. Το μυαλό μου έχει διαμορφωθεί έτσι. Επίσης επειδή είμαι μετανάστης. Επίσης επειδή είμαι Φιλιππινέζος. Όλες μου οι αποφάσεις παίρνονται με φυσικότητα, έτσι όπως είμαι», συμπλήρωσε. Η δημόσια ζωή της τρανς κόρης του Έλον Μασκ, έχει επίσης διαμορφωθεί από την ταυτότητά της. Γεννημένη το 2004 από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη και τη συγγραφέα Τζαστίν Μασκ, στα 16 της έκανε coming out ως τρανς, αρχικά με το όνομα Τζένα και αργότερα ως Βίβιαν, εμπνευσμένη από έναν χαρακτήρα του αγαπημένο της videogame «Paladins».

Η σχέση της με τον πατέρα της είχε ήδη αρχίσει να επιδεινώνεται και στα 18 της προχώρησε στην επίσημη αλλαγή ονόματος και φύλου. Στην πρώτη της συνέντευξη στο NBC News το 2024, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της, περιγράφοντάς τον ως έναν απών πατέρα που της φερόταν με σκληρότητα στην παιδική της ηλικία.

Πλέον, η Βίβιαν Γουίλσον κοιτά και λάμπει όταν μιλά για το μέλλον της. Έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει σπουδάσει πολλές γλώσσες και έχει κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της τέχνης.

«Το πανεπιστήμιο είναι λίγο αδύνατο αυτή τη στιγμή λόγω του προγράμματός μου. Προσπαθώ να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου, ειδικά στις γλώσσες, γιατί είναι κάτι που με παθιάζει πολύ. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μου πάθος», κατέληξε.

Με πληροφορίες από NBC News