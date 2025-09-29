«The Bibi Files»: Το ντοκιμαντέρ που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θέλει να δει κανείς

Το χθεσινό επεισόδιο του Last Week Tonight with John Oliver ήταν αφιερωμένο στο Ισραήλ, και πιο συγκεκριμένα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την επίδρασή του στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τις μακροχρόνιες κατηγορίες διαφθοράς που τον βαραίνουν.

«Είναι αδύνατον να υπερβάλλει κανείς σχετικά με τον θάνατο και την οδύνη που έχουν προκαλέσει οι αποφάσεις του Νετανιάχου», είπε χαρακτηριστικά ο Όλιβερ, παρουσιάζοντας στη συνέχεια τη «διαρκώς μειούμενη δημοτικότητα» του Νετανιάχου τόσο στο Ισραήλ όσο και στις ΗΠΑ.

Έπειτα μίλησε για το πώς ο πρωθυπουργός έχει ευθυγραμμιστεί με ακραίες φιγούρες μέσα στην ισραηλινή κυβέρνηση, όπως ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτριτς, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «ίσως είναι δίκαιο και ηθικό» να λιμοκτονήσουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

Ο παρουσιαστής εξήγησε γιατί οι κατηγορίες διαφθοράς του Νετανιάχου βρίσκονται στον πυρήνα των τρεχουσών εξελίξεων, ολοκληρώνοντας το επεισόδιο με τα εξής: «Αξίζει να ρωτήσουμε: Για ποιον πραγματικά ενδιαφέρεται ο Νετανιάχου; Για τον λαό του Ισραήλ, που έχει τεθεί σε κίνδυνο από ατελείωτο πόλεμο; Ή για τον άνθρωπο που έχει περάσει 17 χρόνια ως πρωθυπουργός και φαίνεται διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει λίγα ακόμη χρόνια στην εξουσία;»

Πολλά από τα επιχειρήματα και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο επεισόδιο αναλύονται περαιτέρω σε ένα ντοκιμαντέρ του 2024 από την Αλέξις Μπλουμ με τίτλο The Bibi Files.

Μάλιστα, η εκπομπή χρησιμοποίησε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ, το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από τις ανακρίσεις στη δίκη του Νετανιάχου και συνεντεύξεις με εσωτερικούς μάρτυρες που ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν δημόσια.

Ο Νετανιάχου προσπάθησε να αποτρέψει την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, μάταια όμως καθώς έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και κέρδισε το βραβείο Political Film of the Year 2025 στα Cinema For Peace Awards.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε τα πάντα για να εμποδίσει την προβολή του ντοκιμαντέρ. Ένα δικαστήριο της Ιερουσαλήμ απέρριψε την αγωγή του Νετανιάχου, η οποία ισχυριζόταν ότι η ταινία παραβίαζε τον ισραηλινό νόμο κάνοντας χρήση μη εγκεκριμένων πλάνων από ανακρίσεις. Η ταινία προβλήθηκε τελικά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο ως έργο σε εξέλιξη και έκανε επίσημα την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Doc NYC τον περασμένο Νοέμβριο.

Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ μπήκε στο shortlist για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, αλλά δεν επιλέχθηκε ως τελική υποψηφιότητα.

Η Αλέξις Μπλουμ/Φωτογραφία: IMDb

Ωστόσο,η προβολή του The Bibi Files θεωρείται ακόμη παράνομη στο Ισραήλ.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αδημοσίευτα πλάνα του Νετανιάχου να ανακρίνεται από την αστυνομία για κατηγορίες διαφθοράς που οδήγησαν στην παραπομπή του το 2019. Η ισραηλινή αστυνομία κατέγραψε χιλιάδες ώρες ανακρίσεων μεταξύ 2016 και 2018, οι οποίες στη συνέχεια διέρρευσαν στον Gibney το 2023 μέσω της εφαρμογής Signal. Ρίχνει φως όχι μόνο στον χαρακτήρα του Νετανιάχου, αλλά και στο πώς η αδίστακτη φύση του έχει διαμορφώσει άμεσα την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η Μπλουμ το πετυχαίνει αυτό συνθέτοντας προσεκτικά τα κομμάτια του παζλ και αποκαλύπτοντας πώς πολυτελή αντικείμενα, όπως ακριβά πούρα και σαμπάνια, έχουν επηρεάσει τις ζωές αμέτρητων οικογενειών στη Γάζα και το Ισραήλ. Μπορεί κανείς να τα απορρίψει ως μικροπράγματα και ιδιοτροπίες των πλουσίων, αλλά το The Bibi Files χαράζει μια άμεση γραμμή που τα συνδέει με τις σημερινές τραγωδίες, δείχνοντας πώς η διαφθορά και η αίσθηση δικαιώματος ενός ανθρώπου μπορούν να πυροδοτήσουν ένα ντόμινο που οδηγεί σε εγκλήματα πολέμου.

Αυτό το ντοκιμαντέρ προβάλλει επίσης τα πλάνα ανάκρισης της συζύγου του Νετανιάχου, Σάρα, και του γιου τους, Γιαΐρ, καθώς και αρχειακό υλικό και αρκετές συνεντεύξεις με σημαντικές «φωνές» στο Ισραήλ (δημοσιογράφους, πολιτικούς – μεταξύ αυτών τον πρώην πρωθυπουργό Εχούντ Όλμερτ), για να σκιαγραφήσει έναν άνθρωπο που θα έκανε τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία, ανεξάρτητα από το ποιον θα κατηγορήσει ή ποιος θα πεθάνει στην πορεία.

