Βίαιες διαδηλώσεις στη Σερβία: Σε κρίση η κυβέρνηση Βούτσιτς

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία κλιμακώθηκαν με βίαιες συγκρούσεις την Τετάρτη, καθώς υποστηρικτές του Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές, οι οποίοι απαιτούν την αλλαγή καθεστώτος από τον Νοέμβριο. Η κατάσταση αυτή βάθυνε την ήδη χειρότερη κρίση της προεδρίας του Βούτσιτς.

Στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Βελιγράδι, οι αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, ενώ ένοπλοι τραμπούκοι φέρεται να επιτέθηκαν σε αντι-Bούτσιτς ακτιβιστές που πλησίασαν τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Στη Νόβι Σαντ, καταγράφηκαν πυροβολισμοί στον αέρα, ενώ δεκάδες διαδηλωτές και αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τη βίαιη κλιμάκωση των γεγονότων.

Η ομάδα των φοιτητών που οργανώνει τις διαδηλώσεις κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια πρόκλησης εμφυλίου πολέμου, λέγοντας στα κοινωνικά μέσα: «Αυτή τη νύχτα, η κυβέρνηση προσπάθησε να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο. Δεν θα τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν να καταστρέφουν ζωές! Μαζί, μέχρι τη νίκη, όλοι στους δρόμους!»

Η κατάσταση αυτή σημειώνει μια σημαντική κλιμάκωση των διαμαρτυριών, οι οποίες ξεκίνησαν πέρυσι, όταν μια κατάρρευση στέγης σε σταθμό τρένου στη Νόβι Σαντ κόστισε τη ζωή σε 16 άτομα, εκθέτοντας την κυβερνητική διαφθορά και τη δυσλειτουργία του κράτους. Αυτά τα γεγονότα προστέθηκαν στις αυξανόμενες πιέσεις στον Βούτσιτς.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως φοιτητικές και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Ωστόσο, το κλίμα έχει αλλάξει, με τους διαδηλωτές πλέον να δείχνουν λιγότερη αυτοσυγκράτηση, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω βία.

φωτ.: ΕΡΑ

Οι τελευταίες συγκρούσεις πυροδοτήθηκαν από γεγονότα στο Βρμπας, όπου υποστηρικτές της κυβέρνησης εκτόξευσαν φωτοβολίδες και πέτρες εναντίον των διαδηλωτών. Η κυβέρνηση του Βούτσιτς, για άλλη μια φορά, κατηγόρησε τους αντιφρονούντες για διασυνδέσεις με ξένα συμφέροντα, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις.

Ο Βούτσιτς στην τηλεοπτική του ομιλία, προειδοποίησε για «καθαρισμό» των δρόμων από «τραμπούκους και χούλιγκαν», αναφέροντας: «Δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε τον στρατό, δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα υπάρξει εμφύλιος πόλεμος. Τους προσκαλώ να καθίσουμε και να μιλήσουμε.»

Η ΕΕ και οι δυτικοί σύμμαχοι ζήτησαν από όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων έκφρασης. Ωστόσο, δεν έχουν παρέμβει ενεργά, κάτι που έχει προκαλέσει απογοήτευση στους αντιπάλους του καθεστώτος στη Σερβία. Ο Βούτσιτς, καθώς και ο στενός του σύμμαχος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορούν τη Δύση ότι ενισχύει τις διαμαρτυρίες.

Ο αναλυτής Μίλος Ντάντμανιοβιτς από την εταιρεία συμβούλων BIRN του Βελιγραδίου ανέφερε ότι οι διαδηλώσεις έχουν προκληθεί από μια σειρά λαθών του προέδρου, λέγοντας ότι δεν είναι προς το συμφέρον του Βούτσιτς να προκηρύξει εκλογές πριν από την καθορισμένη προθεσμία του 2027.

«Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί ο Βούτσιτς θα καλούσε εκλογές όταν η δημοτικότητα του κόμματός του είναι πιο χαμηλή από ποτέ», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Financial Times