Βερολίνο: η πρώτη drag πορεία έκανε την πόλη σκηνή αντίστασης

Στο Βερολίνο, μια περούκα μπορεί ακόμη να μοιάζει με πολεμική κραυγή. Το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή του Christopher Street Day, η πόλη έκανε την πρώτη της επίσημη drag πορεία, με περίπου 500 drag queens, drag kings και υποστηρικτές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να βγαίνουν στους δρόμους όχι απλώς για να γιορτάσουν, αλλά για να καταλάβουν ορατά τον δημόσιο χώρο.

Η πορεία πέρασε από μερικά από τα πιο φορτισμένα σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας: το Ράιχσταγκ, όπου στεγάζεται το γερμανικό κοινοβούλιο, και την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Εκεί όπου η επίσημη ιστορία της Γερμανίας εμφανίζεται συνήθως μέσα από πέτρα, μνημεία και κρατική σοβαρότητα, η drag παρουσία έφερε γκλίτερ, ψηλοτάκουνα, βαμμένα πρόσωπα, ψεύτικες βλεφαρίδες, σατιρικές μοναχές και μια άλλη ιδέα για το τι σημαίνει πολιτική εικόνα.

Ανάμεσα στους διοργανωτές ήταν η Sister Daphne OSPI, από το γερμανικό παράρτημα των Sisters of Perpetual Indulgence, της queer συλλογικότητας που εμφανίζεται με υπερβολικά μοναχικά ενδύματα και χρησιμοποιεί τη θρησκευτική παρωδία ως μορφή ακτιβισμού, φροντίδας και δημόσιας παρουσίας. Με ροζ πέπλο, λευκό μακιγιάζ και μακριές μοβ βλεφαρίδες, σήκωσε τα χέρια της για να «ευλογήσει» το πλήθος, λίγο πριν η πορεία ξεκινήσει με χορό και μουσική.

«Κάθε βήμα είναι μια δήλωση, κάθε φιλί μια πράξη επανάστασης, κάθε περούκα μια πολεμική κραυγή», είπε, δίνοντας στην πορεία τον τόνο της: όχι θυματοποίηση, αλλά χαρά με δόντια. Το είπε και πιο καθαρά λίγο αργότερα: η drag πορεία συνδυάζει διαμαρτυρία και αντίσταση με χαρά και γιορτή.

Facebook Twitter Drag performers και μέλη των Sisters of Perpetual Indulgence οδηγούν την πορεία μπροστά από το Ράιχσταγκ, μία ημέρα πριν από το μεγάλο Pride του Βερολίνου.

Η μπάντα Transophonix έπαιξε το “Das lila Lied”, το «Λιλά Τραγούδι», έναν ύμνο του γερμανικού queer κινήματος από τη δεκαετία του 1920. Η επιλογή δεν ήταν διακοσμητική. Στο Βερολίνο, όπου η queer ιστορία υπήρξε από νωρίς ορατή αλλά και βίαια χτυπημένη, η επιστροφή ενός τραγουδιού από τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης λειτουργεί σαν υπενθύμιση ότι τίποτα από όσα θεωρούνται σήμερα δεδομένα δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ασφαλές.

Η πρώτη drag πορεία της πόλης έγινε ως προοίμιο του Christopher Street Day, της μεγάλης Pride πορείας του Βερολίνου, που αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Όπως και άλλα Pride σε όλο τον κόσμο, ο θεσμός παραπέμπει στην εξέγερση του Stonewall στη Νέα Υόρκη το 1969, όταν η αστυνομική επιδρομή στο Stonewall Inn, ένα gay bar της Christopher Street, έγινε αφετηρία μιας νέας εποχής για το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα.

Facebook Twitter Με υψωμένες γροθιές μπροστά από το γερμανικό κοινοβούλιο, οι συμμετέχοντες στην πρώτη πορεία drag του Βερολίνου ένωσαν τη γιορτή με τη διαμαρτυρία.

Το ενδιαφέρον με τη drag πορεία του Βερολίνου είναι ότι δεν μοιάζει απλώς με ένα ακόμη event στο πρόγραμμα του Pride. Έρχεται σε μια στιγμή όπου το drag έχει ξαναγίνει διεθνώς στόχος: από αμερικανικές πολιτείες που προσπάθησαν να περιορίσουν drag εμφανίσεις μέχρι ακροδεξιές επιθέσεις σε queer εκδηλώσεις και μια γενικότερη επιστροφή της ιδέας ότι η έμφυλη υπερβολή πρέπει να κρυφτεί από τη δημόσια θέα. Απέναντι σε αυτό, το Βερολίνο απάντησε με μια πορεία που δεν ζήτησε άδεια να είναι «σεμνή».

Οι Sisters of Perpetual Indulgence ιδρύθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο το 1979, μέσα σε μια queer σκηνή όπου η παρωδία, η φροντίδα, το AIDS activism και η σεξουαλική ελευθερία συναντήθηκαν με έναν βαθιά πολιτικό τρόπο. Το γερμανικό τους παράρτημα δημιουργήθηκε το 1991. Συνήθως οι «αδελφές» κινούνται στη νυχτερινή ζωή, μοιράζουν υλικό για ασφαλέστερο σεξ, συγκεντρώνουν χρήματα για ανθρώπους που ζουν με HIV και AIDS και στηρίζουν queer projects. Την Παρασκευή, αυτή η δουλειά βγήκε από τα clubs και τις Pride πορείες και στάθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο.

Facebook Twitter Η Σίστερ Ντάφνι, μία από τις διοργανώτριες της πορείας, με το Ράιχσταγκ στο βάθος.

Η εικόνα είχε κάτι από λειτουργία και κάτι από καρναβάλι, κάτι από διαδήλωση και κάτι από νυχτερινό club που αποφάσισε να βγει στο φως της ημέρας. Drag καλλιτέχνες με γκλίτερ φορέματα και έντονο μακιγιάζ περπατούσαν δίπλα σε ανθρώπους με σημαίες, ενώ όσο η πορεία προχωρούσε, περισσότεροι περαστικοί ενώνονταν μαζί της. Αυτό είναι ίσως και το πιο πολιτικό σημείο της υπόθεσης: η drag κουλτούρα δεν παρουσιάστηκε ως κλειστό θέαμα για όσους ήδη την καταλαβαίνουν, αλλά ως ανοιχτή πρόσκληση στην πόλη.

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Στο Βερολίνο, μια πόλη που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της μεταπολεμικής της εικόνας πάνω στην ανεκτικότητα, τη νύχτα, την ελευθερία του σώματος και την queer ζωή, η πρώτη drag πορεία λειτουργεί σαν υπενθύμιση ότι η ορατότητα δεν είναι ποτέ απλώς αισθητική. Είναι διεκδίκηση χώρου. Είναι το σώμα που αρνείται να μαζευτεί. Είναι το μακιγιάζ που γίνεται σύνθημα πριν ακόμη ειπωθεί λέξη.

Και ίσως γι’ αυτό η φράση της Sister Daphne έμεινε να αιωρείται πάνω από την πορεία. Κάθε περούκα ως πολεμική κραυγή. Σε μια εποχή που πολλοί θα ήθελαν το drag πάλι κρυμμένο, το Βερολίνο το έβγαλε στον δρόμο, το πέρασε μπροστά από το κοινοβούλιο και το άφησε να λάμψει κάτω από τον ήλιο.

με στοιχεία από AP