Βερολίνο: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους σε διαδήλωση αλληλεγγύης για τη Γάζα

Περίπου 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο κέντρο του Βερολίνου, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους και ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Παρόμοιες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, με επίκεντρο την ανθρωπιστική κρίση που μαίνεται στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα όπως «Free Palestine» και ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, τη διακοπή των γερμανικών εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ και την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο dpa, οι κινητοποιήσεις είχαν και έντονο πολιτικό χαρακτήρα, με στόχο να πιέσουν την κυβέρνηση στο Βερολίνο να αναθεωρήσει τη στάση της.

Η θέση της Γερμανίας ως προς τη Γάζα

Τον περασμένο μήνα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι η Γερμανία «μέχρι νεωτέρας» δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα. Ωστόσο, η χώρα αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Η Γερμανία θεωρείται ένας από τους πιο σταθερούς συμμάχους του Ισραήλ, με τη στάση αυτή να συνδέεται με το ιστορικό βάρος του Ολοκαυτώματος και τη μεταπολεμική πολιτική της που εστιάζει στην ασφάλεια του εβραϊκού κράτους και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Αντιδιαδηλώσεις και επεισόδια

Την ίδια ημέρα, περίπου 100 άτομα συμμετείχαν σε ξεχωριστή συγκέντρωση υπέρ του Ισραήλ και «ενάντια σε κάθε μορφή αντισημιτισμού», σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό RBB. Καταγράφηκαν μεμονωμένα επεισόδια όταν οι δύο ομάδες βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση, χωρίς να είναι σαφές αν οι συμπλοκές έγιναν μεταξύ διαδηλωτών ή με την αστυνομία που επιχείρησε να τους χωρίσει.

Για την επιτήρηση της πορείας στο Βερολίνο κινητοποιήθηκαν περίπου 1.800 αστυνομικοί.

Παράλληλα, στο Ντίσελντορφ αρκετές χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους με το σύνθημα «Δεν θα ξεχάσουμε τη Γάζα — Ελευθερία για την Παλαιστίνη και όλους τους καταπιεσμένους λαούς». Στη Γενεύη, περίπου 6.000 διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τη δημόσια ελβετική τηλεόραση SRF.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ και απήγαγαν 251 ομήρους. Παραμένουν ακόμη 48 όμηροι στη Γάζα, εκ των οποίων το Ισραήλ πιστεύει ότι περίπου 20 είναι ζωντανοί.

Η ισραηλινή αντεπίθεση, που διαρκεί πλέον σχεδόν δύο χρόνια, έχει προκαλέσει τον θάνατο άνω των 65.100 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Περίπου το 90% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί, ενώ τμήματα της Λωρίδας έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

ΟΗΕ και ανεξάρτητοι ειδικοί θεωρούν τα στοιχεία του υπουργείου τις πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειες, αν και δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

