Βερολίνο: 45.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μετά από πολιτικά υποκινούμενη επίθεση από «αριστερούς εξτρεμιστές»

Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, όταν γραμμές υψηλής τάσης υπέστησαν ζημιές από φωτιά, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν πολιτικά υποκινούμενη επίθεση από «ακροαριστερούς εξτρεμιστές».

Αν και η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε ορισμένες περιοχές, χιλιάδες καταναλωτές ενδέχεται να παραμείνουν χωρίς ρεύμα έως την Πέμπτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε γέφυρα καλωδίων πάνω από το κανάλι Teltow, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό Lichterfelde.

Το περιστατικό επηρέασε, πέραν των 45.000 νοικοκυριών, και 2.200 επιχειρήσεις σε τέσσερις συνοικίες, διακόπτοντας όχι μόνο το ρεύμα αλλά και την πρόσβαση σε διαδίκτυο και θέρμανση.

Χιλιάδες ακόμη χωρίς ρεύμα

Ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, πολλά νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα. Έχει δημιουργηθεί ένα πρώτο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για τους πληγέντες. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο φροντίδας στην περιοχή Zehlendorf, σε ένα αθλητικό κέντρο.

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί για μερίδα των καταναλωτών, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 35.000 νοικοκυριά δεν θα έχουν ρεύμα έως την Πέμπτη. Οι εργασίες αποκατάστασης επιβραδύνονται από το χιόνι και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, οι αρχές ελέγχουν την αυθεντικότητα επιστολής ανάληψης ευθύνης για το περιστατικό. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, μεταξύ τους και το rbb, την ευθύνη φέρεται να ανέλαβε η αναρχική ομάδα «Volcano Group», παραθέτοντας μάλιστα λεπτομέρειες για τον τρόπο πρόκλησης της φωτιάς. Η αστυνομία του Βερολίνου, ωστόσο, τόνισε ότι η γνησιότητα της επιστολής δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Τι είναι η «Volcano Group»

Οι υπηρεσίες ασφαλείας δηλώνουν ότι διαθέτουν πληροφορίες για τη «Volcano Group» εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος του Βερολίνου, η ομάδα ιδρύθηκε το 2011 και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές τα έτη 2011, 2013, 2018, 2019 και 2024.

«Η ομάδα ανήκει στο φάσμα της ακροαριστερής εξτρεμιστικής δράσης», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Felix Neumann από το Konrad Adenauer Foundation σε συνέντευξή του στο περιοδικό stern. Όπως προκύπτει από αναλύσεις προηγούμενων επιστολών ανάληψης ευθύνης, η ομάδα έχει αναρχικό χαρακτήρα και ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση.

Ο αριθμός των μελών παραμένει άγνωστος, ενώ δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τη δομή της. Η δράση της έχει επικεντρωθεί κυρίως σε Βερολίνο και Βρανδεμβούργο, με στόχους αγωγούς καλωδίων, ραδιοεγκαταστάσεις και πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος.

Προηγούμενο παρόμοιο περιστατικό

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Βερολίνο αντιμετωπίζει εκτεταμένη διακοπή ρεύματος λόγω εμπρησμού. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, επίθεση σε πυλώνα ηλεκτροδότησης στην περιοχή Treptow-Köpenick είχε αφήσει χωρίς ρεύμα περίπου 50.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με την πλήρη αποκατάσταση να ολοκληρώνεται έπειτα από 60 ώρες.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι συνέπειες του τωρινού περιστατικού είναι ακόμη σοβαρότερες.

Με πληροφορίες από euronews.com