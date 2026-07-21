Βενεζουέλα: Υπόσχονται χιλιάδες νέα σπίτια μετά τον φονικό διπλό σεισμό - Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων

Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τον καταστροφικό διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, καθώς ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται ακόμη και τρεις εβδομάδες μετά την τραγωδία.

Σύμφωνα με τον νεότερο, προσωρινό επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 5.278.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο προστέθηκαν ακόμη 70 θάνατοι στη μακάβρια λίστα, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να συνεχίζονται. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 5.208 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αμετάβλητος στους 16.740.

Οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν και ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώθηκαν.

Βενεζουέλα: Αναζητούν εγκλωβισμένους και ανασύρουν σορούς από τα συντρίμμια.

Στην περιοχή συνεχίζονται αδιάκοπα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, τα οποία αναζητούν εγκλωβισμένους και ανασύρουν σορούς από τα συντρίμμια. Παράλληλα, περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν άστεγοι και φιλοξενούνται σε περισσότερους από 100 προσωρινούς καταυλισμούς, περιμένοντας την επόμενη ημέρα.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα στήριξης των πληγέντων, δεσμευόμενη ότι μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουν παραδοθεί 4.000 νέες κατοικίες. Όπως ανέφερε, οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, ενώ ήδη περίπου 200 οικογένειες έχουν εγκατασταθεί σε διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας.

Η ίδια υποσχέθηκε ότι μέσα στο 2027 θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν περισσότερες από 10.000 επιπλέον κατοικίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, οι στεγαστικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς απαιτούνται περίπου 25.000 νέες κατοικίες για όσους έχασαν τα σπίτια τους.

Τα στοιχεία των αρχών δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Συνολικά 856 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ 190 κατέρρευσαν ολοσχερώς. Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξακολουθούν να μην ανακοινώνουν επίσημο αριθμό αγνοουμένων.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε εκτιμήσει αμέσως μετά την καταστροφή ότι οι αγνοούμενοι θα μπορούσαν να φτάνουν ακόμη και τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 ανθρώπους, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο τραγικός απολογισμός να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.