Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης - «Η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη»

Για ακόμα μία μέρα συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό ανθρώπων στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα.

Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες πολιτών για τις συνθήκες που επικρατούν.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Μαρτυρίες από τη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς

Σε αυτό το σημείο, όπως και σε πολλά άλλα στη Λα Γουάιρα, τα σωστικά συνεργεία άργησαν να φθάσουν. Πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν ακόμη και με γυμνά χέρια να μετακινήσουν ερείπια, περιμένοντας μια βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ.

«Απλώς περνούσαν χωρίς να σταματήσουν», αφηγείται η Μπάρμπαρα Παλάσιος που, μαζί με συγγενείς άλλων πέντε αγνοουμένων, έστησε αυτοσχέδιο μπλόκο στον κεντρικό δρόμο.

Μέλη της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες και ορισμένοι εθελοντές αναγκάστηκαν να σταματήσουν κοντά στα χαλάσματα.

Current figures from Venezuela earthquakes:



- 1,430 dead

- 3,238 injured

- 68,900 people are missing, families tell Venezuelan government



Aerial footage from La Guaira: pic.twitter.com/8PWEYQC4hC — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 27, 2026

Χέρι-χέρι απομακρύνονται σωροί ερειπίων, μέσω μιας αλυσίδας που έχουν σχηματίσει μερικές δεκάδες άνθρωποι.

Ο Λουίς Φλόρες αδειάζει έναν κουβά με σπασμένα πλακάκια, πέτρες και χώμα. «Είναι πολύ δύσκολο. Τα κάνουμε όλα αυτά με γυμνά χέρια», λέει ο 54χρονος καταστηματάρχης. «Ανασύραμε τέσσερις επιζώντες, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού κοριτσιού. Και τρεις νεκρούς», αφηγείται.

«Η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη να ανταποκριθεί σε τέτοια καταστροφή», λέει ο Χεσούς, ένας εθελοντής που δεν θέλησε να γνωστοποιήσει το επώνυμό του.

«Δεν θα φύγω μέχρι να βγάλουν τον άντρα μου»

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, ακούγονται επευφημίες για την άφιξη ενός εκσκαφέα. «Επιτέλους, ήρθαν τα μηχανήματα», λέει κάποιος.

Η Μπάρμπαρα Παλάσιος περπατάει ανάμεσα στα ερείπια, καθώς διασώστες ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις της και αναζητούν τον σύζυγό της. «Δεν θα φύγω μέχρι να βγάλουν τον άντρα μου από εδώ», υπογραμμίζει.

Δυο σκυλιά ερευνούν την περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Οι στρατιώτες ζητούν από τους παρευρισκόμενους να μην κάνουν θόρυβο. Τη σιωπή διακόπτει μια ομάδα μοτοσικλετιστών που καταφθάνει κορνάροντας, μεταφέροντας νερά και δωρεές.

«Είναι κανείς εδώ; Φωνάξτε ή κάντε λίγο θόρυβο. Τώρα!», φωνάζει ένας στρατιώτης. Τρεις συνάδελφοί του προχωρούν προς τα ερείπια και σκύβουν για να ακούσουν καλύτερα.

Δεν ακούγεται το παραμικρό.

Η Μπάρμπαρα είναι «σε κατάσταση σοκ», εξηγεί η 37χρονη αδερφή της, Άλις Παλάσιος. Φαίνεται πως «δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί την πραγματικότητα».

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ