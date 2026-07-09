Βενεζουέλα: Στους 3.811 οι νεκροί - Η Ροντρίγκες ζητά από τη Βρετανία να αποδεσμεύσει χρυσό του Καράκας

Τους 3.811 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες σε τηλεοπτική παρέμβασή του.

«Μπορούμε να πούμε ότι ως σήμερα, 8η Ιουλίου 2026», έχει επιβεβαιωθεί ότι «3.811 αδελφοί και αδελφές μας δυστυχώς σκοτώθηκαν εξαιτίας της τραγωδίας του διπλού σεισμού», είπε ο Ροντρίγκες.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3.685 νεκρούς.

Ακόμη, οι σεισμοί προκάλεσαν «16.740 τραυματισμούς», ενώ 6.462 άνθρωποι διασώθηκαν. «Προσφέραμε βοήθεια σε 86.794 οικογένειες» και «17.907 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι», σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ζητά την αποδέσμευση του χρυσού του Καράκας για τη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ότι ζήτησε από τον βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο Γ΄ να αποδεσμεύσει τους περίπου 30 τόνους χρυσού που ανήκουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής αλλά είναι δεσμευμένοι από τις βρετανικές αρχές στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Καράκας, ώστε να αξιοποιηθούν για την ανοικοδόμηση μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου.

«Αποφάσισα να απευθύνω επιστολή στον βασιλιά της Αγγλίας ώστε να αποδεσμευτεί ο χρυσός της χώρας μας που βρίσκεται στην Τράπεζα της Αγγλίας. Ο χρυσός αυτός ανήκει στον λαό μας. (Τον χρειαζόμαστε) αυτόν τον χρυσό, για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του σεισμού», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση.

Two weeks after twin earthquakes killed thousands in Venezuela, a fashion workshop has swapped colorful gowns for body bags. Fashion designer Efrain Mogollon and seamstress Mary Castillo spoke to Reuters on how the tragedy transformed their daily work https://t.co/MeYYHSuaHe pic.twitter.com/VVAFOYdQdK — Reuters (@Reuters) July 9, 2026

Νωρίτερα χθες, ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ παρότρυνε, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΟΗΕ που έγινε ψηφιακά κι οργανώθηκε από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, να αποδεσμευτούν πόροι της χώρας που έχουν παγώσει σε διεθνές επίπεδο, μετά τον σεισμό που άφησε πίσω του σχεδόν 3.700 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ προκάλεσε ζημιές ή ισοπέδωσε εκατοντάδες ακίνητα.

Επί προεδρίας του Νικολάς Μαδούρο, η Βενεζουέλα είχε ήδη ζητήσει από το Λονδίνο να αποδεσμεύσει τον χρυσό αυτό, ειδικά την περίοδο της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του COVID. Η βρετανική δικαιοσύνη είχε απορρίψει τα αιτήματα.

Την 26η Ιουνίου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή για τέσσερις μήνες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, για να μην εμποδιστούν οι διεθνείς αποστολές σωστικών συνεργείων και βοήθειας στη χώρα μετά το χτύπημα από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι ζημίες από τους σεισμούς φτάνουν τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή το 6% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας, ήδη βυθισμένης σε οικονομική κρίση για χρόνια.