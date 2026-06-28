Βενεζουέλα: Οικογένειες αναζητούν τους αγαπημένους τους στα ερείπια από τους σεισμούς

Με γυμνά χέρια και φτυάρια σκάβουν τα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στη Βενεζουέλα, ενώ ένα drone σαρώνει την περιοχή από ψηλά. Είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο για να βρεθούν επιζώντες.

Στην παραθαλάσσια πολιτεία της Λα Γουάιρα οι καταστροφικές ζημιές είναι ορατές σχεδόν παντού. Η πολιτεία αυτή είναι μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, μετά τους διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη.

Οι κάτοικοι και οι οικογένειες ψάχνουν απεγνωσμένα στα ερείπια για τους αγαπημένους τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Ακούνε προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι ζωντανός, παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμμια από μπετόν και μεταλλικά σύρματα.

Συνεχίζεται η αναζήτηση επιζώντων ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται στη Βενεζουέλα

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 1.430 θανάτους από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – ο δεύτερος εκ των οποίων είναι ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στη χώρα τον τελευταίο αιώνα.

Εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν και κάτω από τα ερείπια παραμένουν χιλιάδες Βενεζουελάνοι. Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών αυξάνεται ωρά προς ωρά. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

Οι εθνικές ομάδες διάσωσης είναι ελάχιστες, αν και διεθνείς ομάδες διάσωσης από το Μεξικό, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν φτάσει για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες διάσωσης.

Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να μην είναι αρκετό.

Οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων εν ζωή, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό.

«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. «Δεν θα αποκρύψουμε τίποτα σχετικά με την έκταση αυτής της τραγωδίας».

Αδύνατες οι διασώσεις χωρίς μηχανήματα

Στην Catia La Mar, μία από τις παραθαλάσσιες πόλεις της πολιτείας Λα Γουάιρα, η ατμόσφαιρα είναι ζοφερή. Λίγα κτίρια έχουν παραμείνει όρθια.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν διανείμει τρόφιμα και νερό στους επιζώντες, ενώ η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη επιχείρηση διάσωσης κατά τη διάρκεια αυτών των «κρίσιμων ωρών για τη διάσωση ανθρώπων».

Οι άνθρωποι περιμένουν με αγωνία γύρω από περιοχές όπου πιστεύουν ότι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί οι συγγενείς τους.

Ο Χεσούς Σουάρεζ είναι ένας από αυτούς. Ταξίδεψε 200 χλμ. για να αναζητήσει τον γιο του, Ζαν Σουάρεζ.

«Δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι δεν τον είδαν να βγαίνει ή κάτι τέτοιο».

«Πιστεύω ότι μπορεί να βρίσκεται εκεί μέσα», λέει δείχνοντας τα ερείπια ενός κτιρίου που έχει καταρρεύσει.

Ο Σουάρεζ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα που μοιράζονται και πολλοί άλλοι εδώ: «Είναι αδύνατο να τον σώσουμε… Δεν υπάρχει εξελιγμένος εξοπλισμός εδώ. Ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να το κάνει – είναι πολύ επικίνδυνο».

Οι συγγενείς του Κάρλος Εδουάρδο, ενός 31χρονου που έχει παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, ξέρουν πού βρίσκεται.

Κατά διαστήματα, τον ακούν να μιλάει.

«Αρχίσαμε να τον φωνάζουμε: Κάρλος, Κάρλος, γιε μου… Και τότε έβγαλε έναν ήχο. Αυτό συνέβη πριν από περίπου μιάμιση ώρα», είπε ο ξάδελφός του στο BBC News Mundo.

«Από τότε, δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτόν – δεν έχει ξαναμιλήσει ούτε έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής. Αλλά το είχε κάνει και πριν. Χθες το απόγευμα έκανε το ίδιο. Και έτσι είμαστε εδώ, περιμένοντας βοήθεια, ελπίζοντας να τον βγάλουμε ζωντανό».

Βοήθεια από τις ΗΠΑ

Η κυκλοφορία και ο συνωστισμός μπορεί μερικές φορές να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης. Στρατιώτες και Μεξικανοί εθελοντές έχουν ζητήσει επανειλημμένα ησυχία, ώστε να μπορούν να ακούσουν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμμια.

Ο κόσμος βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί. Όσοι διαθέτουν drones τα χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν επιζώντες ή νεκρούς σε δυσπρόσιτα σημεία.

Οι οικογένειες συσπειρώνονται γύρω από τις ζωντανές μεταδόσεις των drones, αναζητώντας οτιδήποτε οικείο. Οτιδήποτε μπορεί να φέρει νέα για έναν αγαπημένο τους.

Καθώς περνάει ο καιρός, ο ανεπίσημος αριθμός των νεκρών αυξάνεται – και το ίδιο συμβαίνει και με τις συνέπειες.

«Υπάρχει μια μυρωδιά… οι νεκροί γίνονται ήδη αισθητοί. Αυτό θα μας αρρωστήσει, εμάς και τα παιδιά», λέει η Γκλέντις Ντελγκάδο.

Δύο κτίρια κοντά στο σπίτι της Ντελγκάδο έχουν καταρρεύσει, αλλά δεν έχει προσφερθεί καμία επίσημη βοήθεια, λέει. «Κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει έρθει εδώ, αλλά ευχαριστώ τον Θεό που άνθρωποι από το Καράκας έχουν έρθει να μας στηρίξουν με τρόφιμα».

Οι αρχές ανέφεραν την Παρασκευή ότι 861 εθελοντές από το Μεξικό, τις ΗΠΑ, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ελβετία, την Κολομβία και άλλες χώρες βρίσκονταν στη Βενεζουέλα, ενώ περισσότεροι συνεχίζουν να καταφθάνουν.

Η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκες δήλωσε ότι μίλησε την Παρασκευή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, και ότι επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να στείλουν ομάδες διάσωσης και προμήθειες βοήθειας.

Με πληροφορίες από BBC