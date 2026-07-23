Βενεζουέλα: Οι σεισμοί προκάλεσαν ζημιές ύψους σχεδόν 20 δισ. δολαρίων σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα

Ζημιές ύψους 19,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκάλεσαν οι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιεύτηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, οι μισές εκ των οποίων αφορούν κατοικίες.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, έπληξαν την 24η Ιουνίου το βόρειο τμήμα της χώρας, προκαλώντας την κατάρρευση εκατοντάδων κτιρίων στο Καράκας και στην πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα και οδηγώντας στον θάνατο 5.398 ανθρώπους, σύμφωνα με τον απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Βάσει των εκτιμήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 47% των ζημιών αφορά κατοικίες, το 27% υποδομές και το 26% κτίρια μη οικιστικής χρήσης, δηλαδή στην πλειονότητά τους εμπορικά ή βιομηχανικά κτίρια.

🇻🇪 Twin earthquakes that devastated Venezuela last month caused at least $19.6 billion in direct physical damage, the World Bank said in an estimate Thursday.

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Βενεζουέλα: Το κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για να επιταχυνθεί η κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων

«Αυτή η εκτίμηση δίνει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τους εταίρους της μια αντικειμενική βάση ώστε να προετοιμάσουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και η Παγκόσμια Τράπεζα δεσμεύεται να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια σε κάθε βήμα της», δήλωσε η αντιπρόεδρος του ιδρύματος για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, Σουζάνα Κορντέιρο Γκουέρα, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

Πέραν των ίδιων των ζημιών, ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος των σεισμών θα εξαρτηθεί καταρχάς από την ρυθμό ανοικοδόμησης και τη στήριξη που θα προσφέρουν οι εταίροι της χώρας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα τωρινά επίπεδα των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η ανοικοδόμηση θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της ανακατεύθυνσης πόρων από άλλα επενδυτικά έργα. Εάν συμβεί αυτό, δεν θα έχει ολοκληρωθεί ακόμη και σε δέκα χρόνια, με μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

‼️Terremotos en Venezuela dejan 5398 muertos y 16 740 heridos



🔸 El balance oficial de los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 5398 fallecidos y 16 740 heridos. Equipos de rescate continúan las labores en zonas afectadas, donde miles quedaron sin hogar. pic.twitter.com/RPgaLVTmEQ — HispanTV (@Nexo_Latino) July 23, 2026

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε να παράσχει 4.000 κατοικίες σε σεισμοπαθείς φέτος και 10.000 έως το 2027.

Για να γίνει αυτό, το κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να επιταχυνθεί η κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων, καθώς και η αγορά κατοικιών από τη δευτερογενή αγορά ακινήτων.

Από την πλευρά του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκταμίευσε ένα πρώτο ποσό ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση των συντριμμιών, όπως και τις πρώτες προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ