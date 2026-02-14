Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μοντέλο της AI για να συλλάβουν τον Μαδούρο

Δημοσίευμα της Wall Street Journalα αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησής τους στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, φαίνεται πως χρησιμοποίησαν μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρ, στις αρχές του Ιανουαρίου.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στο Καράκας, περιλάμβανε βομβαρδισμούς σε πολλαπλούς στόχους και είχε ως στόχο τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του. Οι κατευθυντήριες γραμμές χρήσης της Anthropic απαγορεύουν ρητά τη χρήση του Claude για τη διευκόλυνση βίας, την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Anthropic «δεν μπορεί να σχολιάσει αν το Claude ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένη επιχείρηση, διαβαθμισμένη ή μη», προσθέτοντας ότι κάθε χρήση του εργαλείου, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο κράτος, οφείλει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές χρήσης της εταιρείας. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Βενεζουέλα: Τι είναι το μοντέλο AI που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη Μαδούρο

Η ανάπτυξη του Claude φέρεται να έγινε μέσω της συνεργασίας της Anthropic με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir Technologies, της οποίας τα εργαλεία χρησιμοποιούνται ευρέως από το Πεντάγωνο και τις ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της The Wall Street Journal, ανησυχίες της Anthropic για τους περιορισμούς στη χρήση του Claude έχουν οδηγήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης να εξετάζουν ακόμη και την ακύρωση συμβολαίου ύψους έως 200 εκατ. δολαρίων.

Η Anthropic ήταν η πρώτη εταιρεία ανάπτυξης μεγάλου γλωσσικού μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε σε διαβαθμισμένες επιχειρήσεις του Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποκλείεται και άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να αξιοποιήθηκαν στη Βενεζουέλα για μη διαβαθμισμένες εργασίες, από σύνοψη εγγράφων μέχρι έλεγχο αυτόνομων drones.

Για τις εταιρείες AI, η υιοθέτηση από τον στρατό αποτελεί κρίσιμο βήμα νομιμοποίησης και ενίσχυσης της αξίας τους, σε μια περίοδο που ο κλάδος κινείται ανάμεσα σε τεράστιες επενδυτικές αποτιμήσεις και αυξανόμενες ανησυχίες για τις κοινωνικές επιπτώσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ αυστηρότερης ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης και υπέρ της θέσπισης «φραγμών ασφαλείας». Σε αντίθεση με άλλους επικεφαλής του κλάδου, έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη χρήση της AI σε αυτόνομα φονικά συστήματα και σε μαζική επιτήρηση, ζητήματα που, σύμφωνα με πηγές, αποτελούν βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις με το Πεντάγωνο.

Βενεζουέλα: Όταν οι ΗΠΑ διέψευδαν τον ίδιο τους τον εαυτό

Τον Ιανουάριο, σε εκδήλωση για τη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας με την xAI, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν θα χρησιμοποιεί «μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που δεν σου επιτρέπουν να πολεμήσεις πολέμους», μια έμμεση αναφορά στις διαφωνίες με την Anthropic.

Το συμβόλαιο των 200 εκατ. δολαρίων απονεμήθηκε στην εταιρεία το περασμένο καλοκαίρι. Η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει κλιμακωθεί, με κατηγορίες ότι η Anthropic υπονομεύει τη στρατηγική χαμηλής ρύθμισης του Λευκού Οίκου, ζητώντας αυστηρότερους περιορισμούς και ελέγχους, ακόμη και στις εξαγωγές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνιδρυτές της Anthropic είχαν προηγουμένως εργαστεί στην OpenAI. Η OpenAI, μαζί με τη Google και το μοντέλο Gemini, έχει ενταχθεί σε πλατφόρμα AI για στρατιωτικό προσωπικό, που χρησιμοποιείται από περίπου τρία εκατομμύρια άτομα. Σύμφωνα με την εταιρεία και το Υπουργείο Άμυνας, η προσαρμοσμένη εκδοχή του ChatGPT προορίζεται για ανάλυση εγγράφων, παραγωγή αναφορών και ερευνητική υποστήριξη.

Βενεζουέλα: Συνάντηση Τραμπ με στρατιωτικούς που συνέλαβαν τον Μαδούρο

Υπενθυμίζεται πως χθες, Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, συναντήθηκαν με στρατιωτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη βάση Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα, παρουσία στρατιωτικών των ειδικών δυνάμεων και των οικογενειών τους.

Όσες φορές έχει αναφερθεί στην επιχείρηση της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, ο οποίος σήμερα είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ, όπως και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, ο Τραμπ την περιγράφει ως «μια από τις λαμπρές, ταχείες, θανάσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έγιναν ποτέ».

«Μπήκαμε σε μια πολύ μεγάλη κι ισχυρή στρατιωτική βάση με μια ομάδα πατριωτών απίστευτα ικανών, που αγαπούν τη χώρα μας», τόνισε.

Στις συνεντεύξεις του αναφέρεται στη χρήση ενός νέου, μυστηριώδους όπλου, στο οποίο αναφέρθηκε με τον νεολογισμό «Discombobulator»--από το ρήμα discombobulate, το οποίο σημαίνει στα αγγλικά «αποπροσανατολίζω», «προκαλώ αναστάτωση», «καταστρέφω» (π.χ. σχέδια). Εκτιμάται ότι πρόκειται για σύστημα που επιτρέπει να απενεργοποιούνται ή να εξουδετερώνονται ηλεκτρονικά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιπάλων.

«Μπήκαμε, πάταγαν κουμπιά (σ.σ. για να εκτοξεύσουν πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας) και δεν δούλευε τίποτα. Καμιά από τις συσκευές τους δεν δούλευε, να τι έγινε», είπε την περασμένη εβδομάδα στο NBC News, διαβεβαιώνοντας πως ήταν ο ίδιος που επέλεξε το όνομα του όπλου.

«Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω. Αλλά αφήστε με απλά να σας πω, ξέρετε τι έγινε; Καμιά από τις συσκευές τους (σ.σ. τα οπλικά συστήματά τους, ρωσικής και κινεζικής κατασκευής) δεν δούλευε, αυτό έγινε», δεν μπόρεσαν να εκτοξεύσουν «ούτε έναν πύραυλο», επέμεινε σε άλλη συνέντευξή του, στη New York Post.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal