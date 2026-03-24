Βενεζουέλα: Οι διαδηλωτές ζητούν καλύτερους μισθούς - «Τι μπορείς να κάνεις με αυτή την άχρηστη σύνταξη;»

Εκατοντάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της Βενεζουέλας διαδήλωσαν τη Δευτέρα ζητώντας αύξηση των «πενιχρών» μισθών, καθώς και των συντάξεων.

Οι συντάξεις και οι μισθοί έχουν παραμείνει παγωμένοι εδώ και τέσσερα χρόνια και έχουν υποστεί διάβρωση λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού.

Ο μηνιαίος κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα σε περίπου 28 σεντς ΗΠΑ, ενώ οι ετήσιες αυξήσεις των τιμών ξεπερνούν το 600%.

Η τελευταία αύξηση μισθών έγινε το 2022, όταν ο τότε πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανατράπηκε σε μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο ανέβασε το μηνιαίο επίπεδο στα 28 δολάρια. Ωστόσο, η αξία του νομίσματος της Βενεζουέλας έχει καταρρεύσει από τότε.

Τραγική η κατάσταση στη Βενεζουέλα

«Αυτό δεν είναι μισθός», δήλωσε η συνταξιούχος Πιλάρ Ναβάρο, 72 ετών, στο AFP.

«Τι μπορείς να κάνεις με αυτή την άχρηστη σύνταξη; Αν δεν με βοηθούσε ο γιος μου, δεν θα μπορούσα να αγοράσω τα φάρμακά μου», παραπονέθηκε κατά τη διάρκεια της πορείας στην πρωτεύουσα, το Καράκας.

Τα κρατικά κουπόνια αυξάνουν το εισόδημα στα 150 δολάρια το μήνα, αλλά αυτό εξακολουθεί να απέχει πολύ από το ποσό που χρειάζεται μια οικογένεια για να αγοράσει βασικά είδη διατροφής — 645 δολάρια, σύμφωνα με ιδιωτικές εκτιμήσεις.

«Δωρεάν μισθοί», έγραφε ένα πανό στη συγκέντρωση, σε αναφορά στο σύνθημα «Free Maduro» που έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να απαιτήσει την αποφυλάκιση του Μαδούρο από τη φυλακή στη Νέα Υόρκη.

Μια ομάδα μοτοσικλετιστών, υποστηρικτών του Μαδούρο και του προκατόχου του Ούγκο Τσάβες, εμπόδισε την πορεία καθώς πλησίαζε στο υπουργείο Εργασίας.

Η αστυνομία τους εμπόδισε επίσης να προχωρήσουν.

Απαραίτητη η αύξηση μισθών

Τα συνδικάτα απαιτούν ελάχιστο μισθό τουλάχιστον 200 δολαρίων, ζητώντας να αντληθούν πόροι από ένα ταμείο που δημιουργήθηκε μετά την πτώση του Μαδούρο.

Το ταμείο φέρεται να περιλαμβάνει έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου που διευκόλυνε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο των νέων σχέσεών της με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Μια κυβερνητική ιστοσελίδα δείχνει έσοδα του ταμείου ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων και το ίδιο ποσό προορισμένο για αύξηση του κατώτατου μισθού, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Αν έχουν καταβληθεί χρήματα από το πετρέλαιο στο ταμείο, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν τους μισθούς», δήλωσε η επικεφαλής του συνδικάτου Γκριζέλντα Σάντσεζ.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η Βενεζουέλα δεν είναι σε θέση να αυξήσει τους μισθούς στο επίπεδο που απαιτείται.

Οι υποστηρικτές του Μαδούρο συνέχισαν να ζητούν την άρση των διεθνών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας, τις οποίες κατηγορούν ανεπιφύλακτα για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Χωρίς τις κυρώσεις, «μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το ζήτημα των μισθών», δήλωσε ο ισχυρός υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέλο.

Με πληροφορίες από AFP