Βενεζουέλα: «Ο Τραμπ θεωρούσε πως ο Μαδούρο τον χλεύαζε με τις χορευτικές του κινήσεις»

Το πολιτικό πλαίσιο των περασμένων ημερών, που οδήγησε στην επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, παρουσίασαν οι New York Times, κάνοντας λόγο πως ο Λευκός Οίκος είδε ως «χλεύη» και «μπλόφα» τις χορευτικές κινήσεις του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Ήταν ένα χορευτικό βήμα παραπάνω απ’ όσα άντεχε η Ουάσινγκτον για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο» γράφουν οι New York Times στο νέο τους δημοσίευμα, συμπληρώνοντας πως στα τέλη του 2025, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας απέρριψε τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, για να εγκαταλείψει την εξουσία και να «διαλέξει», όπως σημειώνει το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης, «μία χρυσή εξορία στην Τουρκία».

Για το θέμα, τοποθετήθηκαν αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα που συμμετείχαν στις συνομιλίες για τη μετάβαση. «Αυτή την εβδομάδα, ο Μαδούρο εμφανίστηκε ξανά στην κρατική τηλεόραση, υποβαθμίζοντας την τελευταία κλιμάκωση από τις ΗΠΑ, ένα πλήγμα σε αποβάθρα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, χορεύοντας σε ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής, ενώ αποσπάσματα από προηγούμενες ομιλίες του επαναλάμβαναν το σύνθημα "όχι σε έναν τρελό πόλεμο"».

Βενεζουέλα: Πώς αποφάσισε στην επιχείρηση ο Λευκός Οίκος

Οι συχνές δημόσιες εμφανίσεις του Μαδούρο με χορούς και επίδειξη αδιαφορίας τις τελευταίες εβδομάδες έπεισαν στελέχη της ομάδας Τραμπ ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τους χλεύαζε και προσπαθούσε να «μπλοφάρει», θεωρώντας ότι οι απειλές δεν θα υλοποιηθούν, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Έτσι, ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να προχωρήσει, περιγράφουν οι New York Times στο ίδιο δημοσίευμα.

Το Σάββατο, επίλεκτη ομάδα του αμερικανικού στρατού εισέβαλε -προτού ξημερώσει- στο Καράκας και μετέφερε τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Εβδομάδες νωρίτερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη καταλήξει σε μια «αποδεκτή» λύση για την αντικατάσταση του Μαδούρο, έστω και προσωρινά: την αντιπρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είχε εντυπωσιάσει την ομάδα Τραμπ με τη διαχείριση του κρίσιμου πετρελαϊκού τομέα.

Σύμφωνα με άτομα που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, μεσολαβητές έπεισαν την αμερικανική κυβέρνηση ότι η Ροντρίγκες θα προστατεύσει και θα προωθήσει μελλοντικές αμερικανικές ενεργειακές επενδύσεις.

«Παρακολουθώ την πορεία της εδώ και καιρό και έχω εικόνα για το ποια είναι και πώς λειτουργεί», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Δεν λέω ότι αποτελεί μόνιμη λύση για τα προβλήματα της χώρας, αλλά είναι κάποια με την οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε σε πολύ πιο επαγγελματικό επίπεδο απ’ ό,τι με εκείνον», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Μαδούρο.

Βενεζουέλα: Γιατί ο Τραμπ επίλεξε τη Ροντρίγκες

Η επιλογή ήταν σχετικά εύκολη. Ο Τραμπ δεν είχε ποτέ καλή σχέση με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, η οποία είχε οργανώσει τη νικηφόρα -αλλά, όπως καταγγέλλεται, κλεμμένη- προεδρική εκστρατεία του 2024 και τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης. Μετά την επανεκλογή Τραμπ, η Ματσάδο προσπάθησε να τον προσεγγίσει, αποκαλώντας τον «πρωταθλητή της ελευθερίας» και υιοθετώντας ρητορική του για νοθεία εκλογών στις ΗΠΑ. Ήταν μάταιο.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αποδέχεται τη Ροντρίγκες, λέγοντας ότι η Ματσάδο δεν διαθέτει τον «σεβασμό» που απαιτείται για να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η σχέση τους με τη μεταβατική κυβέρνηση της Ροντρίγκες θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα συμμορφωθεί με τους αμερικανικούς όρους, επισημαίνοντας ότι διατηρούν το δικαίωμα νέας στρατιωτικής δράσης αν δεν σεβαστεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Παρά τη δημόσια καταδίκη της επίθεσης από τη Ροντρίγκες, ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα και ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για συνεργασία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «τρέξουν» τη Βενεζουέλα για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και να ανακτήσουν αμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα – μια εξαιρετικά επιθετική δήλωση ισχύος, πέρα από τα επιχειρήματα περί καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Η Ροντρίγκες, 56 ετών, αναλαμβάνει ως μεταβατική αρχηγός του κράτους με φήμη «διορθώτριας» της οικονομίας, έχοντας συμβάλει στη μετάβαση της χώρας από έναν διεφθαρμένο σοσιαλισμό σε έναν εξίσου διεφθαρμένο άγριο καπιταλισμό. Κόρη μαρξιστή αντάρτη, με σπουδές στη Γαλλία και ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, κατάφερε να σταθεροποιήσει την οικονομία και να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή πετρελαίου, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις – κάτι που της χάρισε ακόμη και τον απρόθυμο σεβασμό Αμερικανών αξιωματούχων.

Με πληροφορίες από New York Times