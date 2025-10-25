Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford» με μαχητικά αεροσκάφη

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναπτύσσει το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, μια κίνηση που θεωρείται μεγάλη κλιμάκωση στον «πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών» που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Το USS Gerald Ford, συνοδευόμενο από μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, θα σταθμεύσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, καθώς ολοκληρώνει την τρέχουσα αποστολή του στη Μεσόγειο.

Η αποστολή του υπερπλοίου σηματοδοτεί τη σαφέστερη πρόθεση της Ουάσινγκτον να επεκτείνει τη στρατιωτική της επιχείρηση πέρα από τα μικρά σκάφη που υποτίθεται μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ, σε πλήγματα κατά χερσαίων στόχων.

Το αεροπλανοφόρο διαθέτει δεκάδες F-18 Super Hornet και αεροσκάφη επιτήρησης, που αυξάνουν θεαματικά τη δύναμη πυρός και την ικανότητα των ΗΠΑ να πλήξουν αντιαεροπορικά συστήματα στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με αξιωματούχους, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για επιθέσεις με drones ή επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων εναντίον επίγειων στόχων.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι η ενισχυμένη ναυτική παρουσία «θα ενισχύσει τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ανιχνεύουν, να παρακολουθούν και να διαταράσσουν παράνομες δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια και την ευημερία της πατρίδας μας και της δυτικής ημισφαίριας».

Αντίδραση της Βενεζουέλας και ρητορική έντασης από τον Τραμπ

Από το Καράκας, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο καταδίκασε έντονα την απόφαση, δηλώνοντας: «Υποσχέθηκαν ότι δεν θα εμπλακούν ξανά σε πολέμους και τώρα κατασκευάζουν έναν καινούριο». Ο Μαδούρο κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να «προκαλέσουν αποσταθεροποίηση» στη Λατινική Αμερική, παρουσιάζοντας ως πρόσχημα τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών.

Η ένταση είχε ήδη αυξηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει δημόσια ότι «η επόμενη φάση της στρατιωτικής εκστρατείας θα αφορά πλήγματα κατά χερσαίων στόχων». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η γη θα είναι η επόμενη… Θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Θα το δείτε σύντομα».

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες ή στόχους εννοούσε, διέταξε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να ενημερώσει το Κογκρέσο για τα σχέδια της κυβέρνησης. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να κηρύξει πόλεμο εναντίον των καρτέλ, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πως απλώς θα σκοτώσουμε ανθρώπους που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Εντάξει; Θα τους σκοτώσουμε, θα είναι… νεκροί».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, με μέλη του Κογκρέσου να ζητούν επίσημη νομική αιτιολόγηση των επιθέσεων. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρώτη αεροπορική επιδρομή σε σκάφος «που μετέφερε ναρκωτικά», έχουν ακολουθήσει κι άλλες επιθέσεις χωρίς να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα θύματα.

Βενεζουέλα: Νομικά ερωτήματα και εμπλοκή της CIA

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι στόχοι αυτοί συνδέονται με «οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές», προσπαθώντας να θεμελιώσει νομικά τις επιθέσεις στο πλαίσιο «ενόπλης σύγκρουσης μη διεθνούς χαρακτήρα». Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα σκάφη που πλήγηκαν μετέφεραν πράγματι ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Πηγές του Κογκρέσου επισημαίνουν ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου υποστήριξαν κεκλεισμένων των θυρών πως οι στόχοι θεωρούνται νόμιμοι επειδή «έχουν χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο ως περιουσιακά στοιχεία των καρτέλ».

Παράλληλα, ο Τραμπ παραδέχθηκε στις 15 Οκτωβρίου ότι έχει εγκρίνει «μυστικές επιχειρήσεις» της CIA στη Βενεζουέλα, αποκαλύπτοντας ότι η υπηρεσία πληροφοριών παίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή δεδομένων για τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Η μεταφορά του USS Gerald Ford στην Καραϊβική σηματοδοτεί έτσι όχι μόνο την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, αλλά και μια επικίνδυνη στροφή προς επιθετικές ενέργειες σε ξηρά και θάλασσα. Οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα γεωπολιτική κρίση, σε μια ήδη ασταθή περιοχή.

