Βενεζουέλα: Ο Τραμπ «βλέπει» λειτουργία αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών εντός 18 μηνών

Εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, δήλωσε ότι είναι «σαφές» ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του το Σαββατοκύριακο «υπονόμευσε μια θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου».

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος είπε ότι ο Τουρκ, αξιωματούχος του ΟΗΕ και δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι «βαθιά ανήσυχος» για την «κατάσταση στη Βενεζουέλα», η οποία έχει προκαλέσει φόβο σε πολλούς πολίτες, καθώς η αναπληρώτρια πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, αρχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της υπό την προφανή εποπτεία της Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δεσμεύεται να αναλάβει τον έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας με τη βοήθεια των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Αμερικής.

Η δήλωση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Όπως αναφέρει η δήλωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

«Είναι σαφές ότι η επιχείρηση υπονόμευσε μια θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου – ότι τα κράτη δεν πρέπει να απειλούν ή να χρησιμοποιούν βία κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους.

Οι ΗΠΑ έχουν δικαιολογήσει την παρέμβασή τους με το επιχείρημα της μακροχρόνιας και αποτρόπαιης κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, αλλά η λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί με μονομερή στρατιωτική παρέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ο λαός της Βενεζουέλας δικαιούται λογοδοσία μέσω μιας δίκαιης διαδικασίας που θα επικεντρώνεται στα θύματα.

Φωτ. EPA

Όπως έχει καταστεί σαφές από τις συνεπείς εκθέσεις του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης στη Βενεζουέλα για περίπου μια δεκαετία, τα δικαιώματα του λαού της Βενεζουέλας παραβιάζονται εδώ και πολύ καιρό. Φοβόμαστε ότι η τρέχουσα αστάθεια και η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της χώρας που προκύπτουν από την παρέμβαση των ΗΠΑ θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση».

Συμπληρώνει παράλληλα ότι:

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξαν οι αρχές της Βενεζουέλας και τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο προκαλεί ανησυχία, καθώς επιτρέπει, μεταξύ άλλων μέτρων, περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, την κατάσχεση περιουσίας που είναι απαραίτητη για την εθνική άμυνα και την αναστολή του δικαιώματος συνάθροισης και διαμαρτυρίας.

Ο Ύπατος Αρμοστής καλεί τις ΗΠΑ και τις αρχές της Βενεζουέλας, καθώς και τη διεθνή κοινότητα, να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το μέλλον της Βενεζουέλας πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τον λαό της Βενεζουέλας, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση και της κυριαρχίας επί της ζωής και των πόρων του».

Η αντιπολίτευση ζητά να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δημοσίευσε μια σύντομη είδηση σύμφωνα με την οποία το κίνημα της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, απαίτησε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Όσοι κρατούν άδικα πολιτικούς κρατούμενους, τόσο πολίτες όσο και στρατιωτικούς, πρέπει να τους απελευθερώσουν αμέσως», δήλωσε το κίνημα Vente Venezuela σχετικά με τους πολιτικούς κρατούμενους, των οποίων ο αριθμός, σύμφωνα με μια κορυφαία τοπική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανέρχεται σε 863.

Το κίνημα της Ματσάδο θεωρείται ευρέως ότι νίκησε τον Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024, των οποίων το επίσημο αποτέλεσμα απορρίφθηκε από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να είναι «εν λειτουργία» εντός 18 μηνών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία θα μπορούσε να είναι «εν λειτουργία» με αυξημένες δραστηριότητες στη Βενεζουέλα εντός 18 μηνών.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι «θα πρέπει να δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό χρημάτων, και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα το δαπανήσουν, και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα το δαπανήσουν, και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν από εμάς ή μέσω εσόδων».

Εκπρόσωποι από μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες σχεδίαζαν να συναντηθούν με την κυβέρνηση Τραμπ αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το CBS News.

Φωτ. Getty Images

Αναλυτές είχαν δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι θα χρειαστούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και πιθανώς μια δεκαετία για να αποκατασταθεί η προηγούμενη παραγωγή της Βενεζουέλας.

Μιλώντας στο NBC για το χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών, ο Τραμπ υποθέτει ότι η παραγωγή πετρελαίου θα μπορούσε να αυξηθεί «σε λιγότερο χρόνο από αυτό, αλλά θα κοστίσει πολλά χρήματα».

Έχει εκφράσει ρητά τις φιλοδοξίες του για τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα.

«Το να έχουμε μια Βενεζουέλα που είναι παραγωγός πετρελαίου είναι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή διατηρεί χαμηλή την τιμή του πετρελαίου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Αρκετοί αναλυτές ήταν σκεπτικοί ως προς το αν τα σχέδια του Τραμπ θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια προσφορά – και, ως εκ τούτου, στην τιμή – του πετρελαίου.

Υποστήριξαν ότι οι εταιρείες θα αναζητήσουν διαβεβαιώσεις για την ύπαρξη μιας σταθερής κυβέρνησης και ότι, ακόμη και αν επενδύσουν, τα έργα τους δεν θα αποδώσουν για χρόνια.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε τις τελευταίες ημέρες ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες μπορούν να επιδιορθώσουν τις πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC και Reuters