Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο είναι ο μόνος πρόεδρος, δηλώνει η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες απαντώντας στον Τραμπ

Ο Νικολάς Μαδούρο είναι ο μόνος πρόεδρος της Βενεζουέλας, τονίζει η αντιπρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η Ροντρίγκες προχώρησε σε αυτή την τοποθέτηση μετά τη δήλωση νωρίτερα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι εκείνη «μόλις ορκίστηκε» πρόεδρος της χώρας έπειτα από τη σύλληψη του Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση νωρίς το πρωί στη χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής.

Πρώτη στη σειρά διαδοχής, η Ροντρίγκες δήλωσε επίσης, ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη «να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα».

"Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους οι οποίοι πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη", τόνισε η Ροντρίγκες, η οποία ηγείται ενός Συμβουλίου Άμυνας.

Η Ροντρίγκες απαίτησε «την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες» επαναλαμβάνοντας πως ο μόνος πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

Η Ροντρίγκες έκανε τις δηλώσεις αυτές στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας μαζί με τον αδελφό της, επικεφαλής της εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέλο και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας μεσούσης της ''απαγωγής" του Μαδούρο και δήλωσε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία καμιάς χώρας.

Η δήλωσεη Τραμπ γαι τη Ροντρίγκες

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, λέγοντας ότι «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού που είναι απαραίτητα για να κυβερνήσει τη χώρα της.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτήν να ηγηθεί της χώρας. Δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό στη χώρα της. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα αλλά δεν εμπνέει σεβασμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα. Πρόσθεσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Από την άλλη, ο ένοικος του Λευκού Οίκου τόνισε πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

«Ο Μάρκο μόλις είχε μια συζήτηση μαζί της και είναι έτοιμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να λειτουργήσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εποχή μετά τον Μαδούρο.

Από την πλευρά της λίγη ώρα νωρίτερα, η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής (για το προεδρικό ζεύγος) από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Αργότερα πηγές ανέφεραν πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ρωσία, κάτι που διέψευσε η Μόσχα.