Βενεζουέλα: Νεκρός σε αμερικανική επιδρομή ο αρχηγός της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν τον ηγέτη της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua, Έκτορ Ρούστενφορντ Γκερέρο Φλόρες, γνωστό ως «Νίνιο Γκερέρο», σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αρχές της Βενεζουέλας.

«Κατόπιν εντολής μου, η Νότια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε ένα ταχύ και θανατηφόρο πλήγμα που εξουδετέρωσε τον Νίνιο Γκερέρο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ δημοσίευσε και βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο φαίνεται κτίριο να καταστρέφεται από έκρηξη. Οι αρχές της Βενεζουέλας επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους, κάνοντας λόγο για κοινή επιχείρηση.

Ο Γκερέρο θεωρείται ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Tren de Aragua από συμμορία φυλακών σε ένα από τα ισχυρότερα εγκληματικά δίκτυα της Λατινικής Αμερικής. Υπό την ηγεσία του η οργάνωση επεκτάθηκε σε χώρες όπως η Κολομβία, το Περού, ο Ισημερινός και η Χιλή, ενώ διεύρυνε σημαντικά τη δράση της, αποκτώντας παρουσία σε κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων, απαγωγών και δολοφονιών επί πληρωμή.

Οι αμερικανικές αρχές τον αναζητούσαν εδώ και χρόνια και είχαν επικηρύξει πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Το όνομά του είχε επίσης περιληφθεί στο κατηγορητήριο που συνέδεε την Tren de Aragua με το περιβάλλον του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Νίνιο Γκερέρο: Ο άνθρωπος πίσω από την άνοδο της Tren de Aragua

Η ιστορία του Γκερέρο είχε αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις στη Βενεζουέλα. Μετά την επιστροφή του στη φυλακή Τοκορόν το 2013, κατάφερε να μετατρέψει το σωφρονιστικό κατάστημα σε ένα είδος αυτόνομης πόλης, με εστιατόρια, νυχτερινό κέντρο, πισίνα και ακόμη και ζωολογικό κήπο.

Όταν οι αρχές εισέβαλαν στη φυλακή το 2023 με τη συμμετοχή 11.000 στρατιωτών για να ανακτήσουν τον έλεγχο, ο Γκερέρο είχε ήδη διαφύγει.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οργάνωση απέκτησε επιρροή σε χρυσωρυχεία, διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και παράνομα περάσματα στα σύνορα Βενεζουέλας και Κολομβίας, εξελισσόμενη σε διακρατικό εγκληματικό δίκτυο.

Η επιχείρηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ κατά των καρτέλ και των εγκληματικών οργανώσεων που η Ουάσιγκτον θεωρεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Τους τελευταίους μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες πλήγματα εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται για διακίνηση ναρκωτικών και συνδέονται με την Tren de Aragua. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Η εκστρατεία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από νομικούς και οργανώσεις δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν παρουσιαστεί επαρκή στοιχεία για τους στόχους των επιθέσεων και θέτουν ερωτήματα για τη συμβατότητα των επιχειρήσεων με το διεθνές δίκαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες. Σε ενημέρωση προς το Κογκρέσο πέρυσι, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος είχε κρίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με τα καρτέλ ναρκωτικών και ότι τα πληρώματα των σκαφών που συμμετέχουν στη διακίνησή τους μπορούν να θεωρηθούν μαχητές.

Με πληροφορίες από BBC