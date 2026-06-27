Βενεζουέλα: Μητέρα έχασε τη ζωή της σώζοντας την κόρη της στους σεισμούς

Μια μητέρα από τη Βενεζουέλα έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να σώσει την κόρη της κατά τη διάρκεια των σεισμών που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέλο και τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Μπέλο έγραψε στο Instagram του ότι «η πολύτιμη αγάπη του», την οποία τα βενεζουελάνικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως τη σύζυγό του Αντρέα, έσωσε τη ζωή της μικρής κόρης τους κατά τη διάρκεια δύο ισχυρών σεισμών.

«Θα της πω την ιστορία για το πώς την έσωσες, αγάπη μου – πώς έδωσες τη ζωή σου για την κόρη μας, πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψες ποτέ, ακόμα και καθώς έπαιρνες τις τελευταίες σου ανάσες», έγραψε ο Μπέλο στην ανάρτησή του.

Οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα ερείπια για να βρουν επιζώντες, μετά από δύο σεισμούς κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας που σκότωσαν τουλάχιστον 920 άτομα και τραυμάτισαν περισσότερα από 3.000.

Τη ζωή της έχασε μητέρα σώζοντας την κόρη της στη Βενεζουέλα

Σε μια σειρά αναρτήσεων, ο Μπέλο ανέφερε ότι ταξίδεψε στο Καράκας, όπου η κόρη του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

«Η κόρη μου και η θεία της είναι καλά, δεν θα πάρουν εξιτήριο σήμερα — θα παραμείνουν στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίξατε σε αυτόν τον τεράστιο πόνο», έγραψε την Παρασκευή αργά το βράδυ.

Σε μια ξεχωριστή ιστορία στο Instagram, ο Μπέλο έγραψε: «Πώς να εξηγήσω στην κόρη σου ότι έχασες τη ζωή σου για να σώσεις τη δική της, και ότι εγώ δεν ήμουν εκεί για να κάνω τίποτα; Πώς να το εξηγήσω; Δώσε μου δύναμη τώρα».

Ένας τοπικός οργανισμός Τύπου και δημοσίων σχέσεων για το ποδόσφαιρο της Βενεζουέλας, το «Cumaná de Campeones», δημοσίευσε επίσης ανάρτηση σχετικά με τον θάνατό της.

«Με λύπη μας ανακοινώνουμε ότι η σύντροφος του ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέλο, «Kike», βρέθηκε νεκρή στα ερείπια μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα».

«Η κόρη τους, ωστόσο, επέζησε της κατάρρευσης του κτιρίου όπου διέμενε ολόκληρη η οικογένεια».

Το ισπανόφωνο αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο Univision ανέφερε επίσης τον θάνατο της συζύγου του Μπέλο.

Αυξάνονται οι θάνατοι από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

Γνωστοί γίνονται όλο και περισσότεροι θάνατοι που οφείλονται στους σεισμούς και ταυτοποιούνται τα θύματα, ενώ πολλοί ακόμη αγνοούνται μετά την καταστροφή που έπληξε την περιοχή την Τετάρτη.

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται δύο ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τις ομάδες τους και την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βενεζουέλας (FVF).

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Το «Caracas Fútbol Club» ανακοίνωσε ότι ο παίκτης της ομάδας κάτω των 18 ετών, Ραζάν Σίτζα, έχασε τη ζωή του μαζί με μέλη της οικογένειάς του στο σπίτι τους στη Λα Γκουάιρα.

«Η χαρά, η αφοσίωση και το πνεύμα συναδελφικότητάς του θα μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα του συλλόγου», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βίκτορ Παλάσιος άφησε «ανεξίτηλο σημάδι» στην ακαδημία του Club Sport San Agustín, έγραψε ο σύλλογος με έδρα το Καράκας στο Instagram. «Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο που νιώθουμε για τον θάνατό του», πρόσθεσε.

Η πρώην Μις Βενεζουέλα, Γκίζελ Ρέγιες, δήλωσε εν τω μεταξύ σε ανάρτησή της στο Instagram ότι η μητέρα της είχε πεθάνει, αφού οι διπλοί σεισμοί προκάλεσαν την «πλήρη κατάρρευση» του κτιρίου της στη Λα Γκουάιρα.

Η Ρέγιες ανέφερε ότι η μητέρα της, της οποίας δεν αποκάλυψε το όνομα, είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή. Η είδηση κοινοποιήθηκε από τη νοσοκόμα που τη φρόντιζε και η οποία διασώθηκε ζωντανή.

Με πληροφορίες από BBC