Βενεζουέλα: «Μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του Μαδούρο σκοτώθηκε σε αμερικανική επιχείρηση»

Μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο σκοτώθηκε στην αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψή του το Σάββατο (3/1), δήλωσε την Κυριακή το πρωί, σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες.

Ο ίδιος δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, ωστόσο στήριξε την απόφαση για την ανάληψη της προεδρίας από την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως μεταβατική πρόεδρο και ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε επιφυλακή σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εθνική κυριαρχία.

Ρούμπιο: «Δεν έχουμε δυνάμεις μας στη Βενεζουέλα»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC News ότι «δεν υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα»: «δεν έχουμε αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος», είπε, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρέθηκαν στη Βενεζουέλα «για περίπου δύο ώρες, όταν πήγαν να συλλάβουν τον Μαδούρο».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, είχε δηλώσει χθες πως «δεν φοβόμαστε την παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος». Παράλληλα, ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών και τις κατασχέσεις πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις.

Σε συνέντευξή του στο «Meet the Press», ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν ύποπτα «σκάφης διακίνησης ναρκωτικών, ή ναρκοπλοίων όπως τα χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ» και να κατάσχουν πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις -αναφερόμενος, όπως φαίνεται, σε πετρελαιοφόρα- προκειμένου να ασκήσουν πίεση στη Βενεζουέλα.

«Είμαστε σε πόλεμο κατά των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών, δεν είναι πόλεμος κατά της Βενεζουέλας», δήλωσε. «Θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών αν επιχειρούν να κατευθυνθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεχίσουμε να κατάσχουμε πλοία που τελούν υπό κυρώσεις, βάσει δικαστικών εντολών. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε =και ενδεχομένως και άλλα πράγματα- μέχρι να αντιμετωπιστούν όσα πρέπει να αντιμετωπιστούν», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα πλήξει σκάφη που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, μετέφεραν ναρκωτικά, ενώ έχουν επίσης αναχαιτίσει πολλά πετρελαιοφόρα κοντά στη Βενεζουέλα.