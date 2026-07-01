Βενεζουέλα: Κηρύχθηκε επταήμερο εθνικό πένθος

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε σήμερα επταήμερο εθνικό πένθος, μια εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς – μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών – που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2.295 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram. «Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.

Οργή για την αντιμετώπιση της τραγωδίας στη Βενεζουέλα

Ενώ οι πολίτες στη Λα Γκουάιρα συνέχιζαν χθες να ψάχνουν ανάμεσα στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, ένας κυβερνητικός εκσκαφέας στεκόταν ακίνητος δίπλα σε ένα σωρό από σκυρόδεμα.

Πολλή παραμένει η δουλειά που πρέπει να γίνει σχεδόν μια εβδομάδα μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος αυτής της παραθαλάσσιας πόλης. Τα βαρέα μηχανήματα αποτελούν ζωτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών, όμως όταν το CNN ρώτησε τον χειριστή του εκσκαφέα γιατί παρέμενε αδρανής, αυτός απάντησε ότι δεν υπήρχε βενζίνη για να τον τροφοδοτήσει.

Η Βενεζουέλα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα καταγεγραμμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ωστόσο, μετά από έναν από τους χειρότερους σεισμούς της χώρας σε διάστημα άνω του ενός αιώνα, πολλοί πολίτες της έχουν αναγκαστεί να σκάβουν με τα χέρια τους για να ανασύρουν τους φίλους και τους συγγενείς τους από τα ερείπια, λόγω έλλειψης καυσίμων. Η απελπισία τους έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την κρίση.

«Ο κόσμος είναι εξοργισμένος», δήλωσε η πολιτική αναλύτρια Κάρμεν Μπεατρίς Φερνάντες, διευθύντρια της εταιρείας συμβούλων DataStrategia. «Αυτό που βλέπουμε είναι αυτή η τραγωδία ως αντανάκλαση μιας άλλης τραγωδίας, δηλαδή της αφιέρωσης των δυνατοτήτων του κράτους αποκλειστικά στην καταστολή και την προπαγάνδα. Καταστρέψατε την ικανότητα του κράτους να καλύπτει τις βασικές ανάγκες».

Παράλληλα, τέσσερις αξιωματούχοι συνελήφθησαν αφού διαπιστώθηκε ότι «έκλεψαν αντικείμενα αξίας που βρέθηκαν στα ερείπια».

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, το Σώμα Επιστημονικών, Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (CICPC) ανέφερε ότι οι τέσσερις άνδρες απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους και οι υποθέσεις τους παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

«Ο οργανισμός επιβεβαιώνει προς τον λαό ότι δεν θα ανεχθεί, υπό καμία περίσταση, αστυνομική παραβατικότητα, πράξεις διαφθοράς ή συμπεριφορά που υπονομεύει τη θεσμική ακεραιότητα ή επιτείνει τα δεινά των θυμάτων αυτής της έκτακτης κατάστασης», πρόσθεσε η δήλωση.

Την ίδια ώρα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι η κρίση την ώθησε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα από την εξορία της στις ΗΠΑ, λέγοντας στο Fox News ότι εκείνη και οι Βενεζουελάνοι «πρέπει να είναι μαζί».

Με πληροφορίες από AFP, Reuters και CNN