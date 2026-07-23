Βενεζουέλα: Κάτοικοι ψάχνουν τα κατοικίδιά τους που χάθηκαν μετά τον σεισμό

Έναν μήνα μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, εκατοντάδες αβοήθητα ζώα περιμένουν ακόμα να επιστρέψουν στους κηδεμόνες τους ή να βρουν μια νέα οικογένεια.

Γάτες, σκύλοι, χελώνες, μέχρι και μία κατσίκα έμειναν στον δρόμο από τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στις 24 Ιουνίου, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την τραγική εικόνα της καταστροφής.

Οι δύο σεισμοί, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις ενός λεπτού, στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 5.000 ανθρώπους, τραυμάτισαν άλλους 17,000 και άφησαν άστεγους πάνω από 23.000 κατοίκους στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, που δέχτηκε το σοβαρότερο πλήγμα.

Οι επιζώντες, βυθισμένοι στο πένθος για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων, ψάχνουν τώρα τα κατοικίδιά τους στα προσωρινά καταφύγια που στήθηκαν στην παραλιακή πόλη Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας.

«Όταν εκδηλώθηκε ο σεισμός, τρέξαμε έξω και η γάτα έμεινε πίσω. Από εκείνη την ημέρα δεν την έχω ξαναδεί», δηλώνει στο AFP η 42χρονη Ρακέλ Ράμος, αναζητώντας τη γάτα της, τη Μία. Η Ράμος βρισκόταν μαζί με τον μικρό της γιο στη συνοικία Ταναγουαρένα όταν χτύπησε ο εγκέλαδος.

Όπως και πολλές άλλες περιοχές στις ακτές της χώρας, η Ταναγουαρένα μετατράπηκε σε μια μάζα από συντρίμμια. Η ίδια δηλώνει με δάκρυα στα μάτια πως μετανιώνει που άφησε πίσω τη Μία, δείχνοντας στο κινητό της τη φωτογραφία της λευκής και πορτοκαλί γάτας της.

«Θα ψάξω κι σε άλλα καταφύγια, μήπως καταφέρω να την βρω», λέει.

Βενεζουέλα: Κόσμος πηγαίνει στα καταφύγια και υιοθετεί γάτες και σκύλους

Σε ένα κρατικό καταφύγιο, τα σκυλιά παίζουν σε έναν ανοιχτό χώρο, ενώ οι γάτες ξεκουράζονται στα κλουβιά τους, τρώγοντας πού και πού λίγη τροφή. Στη συγκεκριμένη δομή μεταφέρθηκαν 326 κατοικίδια, εκ των οποίων περίπου 50 έχουν ήδη υιοθετηθεί.

Η 17χρονη Άστριντ Ούγκας πήγε αρχικά με σκοπό να υιοθετήσει μία γάτα για να κάνει παρέα στη δική της, καθώς το άλλο της κατοικίδιο εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των σεισμών.

Τελικά, έφυγε από εκεί με τέσσερα μικρά γατιά. «Θέλω να βοηθήσω όπως μπορώ», είπε η νεαρή.

Σώθηκε γάτα ένα μήνα μετά τον σεισμό

Παράλληλα, διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μία γάτα μέσα από τα συντρίμμια ενός κτιρίου, σχεδόν έναν μήνα μετά την καταστροφή, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για τον εντοπισμό κι άλλων εγκλωβισμένων ζώων.

Η μικρή μαύρη γάτα εντοπίστηκε σε μια ισοπεδωμένη περιοχή της πόλης, όπου έξι συγκροτήματα κατοικιών, ύψους 12 έως 17 ορόφων, κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Κτηνίατροι προσέφεραν στο ζώο τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια το μετέφεραν σε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο που στήθηκε σε κατάστημα McDonald's, το οποίο λειτούργησε και ως σταθμός πρώτων βοηθειών μετά τους σεισμούς.

«Φροντίζουμε καθημερινά 50 ζώα, σκύλους, γάτες, χελώνες, ενώ κάποιος μας έφερε μέχρι και μία κατσίκα», αναφέρει ο 20χρονος Γιανιέρ Βέλις, εθελοντής φοιτητής κτηνιατρικής.

Με πληροφορίες από AFP