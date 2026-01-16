Βενεζουέλα: Η πρώτη συμφωνία πώλησης πετρελαίου από τον Τραμπ πηγαίνει σε εταιρεία μεγαλοδωρητή του

Η πρώτη συμφωνία για πώληση αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, από τις ΗΠΑ, έγινε σε μια εταιρεία της οποίας ο ανώτερος έμπορος έκανε δωρεά στην εκστρατεία επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ και παρευρέθηκε σε συνάντηση με τον πρόεδρο στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Τζον Άντισον (John Addison), ανώτερος έμπορος της Vitol, ο οποίος δώρισε περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές επιτροπές που υποστήριζαν την εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ, συμμετείχε στις προσπάθειες της εταιρείας του να εξασφαλίσει μια συμφωνία ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων για αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Η συμφωνία έδωσε το έναυσμα για το αμφιλεγόμενο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ να πουλήσει έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, περιγράφουν στο ίδιο δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Βενεζουέλα: Τι περιλάμβαναν οι δωρέες Άντισον στην καμπάνια Τραμπ

Οι δωρεές του Άντισον στην εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ περιελάμβαναν 5 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2024 στην Maga Inc, σύμφωνα με μια βάση δεδομένων δωρητών από την OpenSecrets, και περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια σε δύο άλλες επιτροπές πολιτικής δράσης που υποστηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Άντισον, μάλιστα, ήταν μαζί με τον Μπεν Μάρσαλ, επικεφαλής του αμερικανικού τμήματος της Vitol, στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Vitol ήταν η μόνη εταιρεία με δύο ανώτατα στελέχη στις σχετικές συνομιλίες.

Ο Άντισον υποσχέθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Λευκού Οίκου, ότι η Vitol θα εξασφάλιζε την καλύτερη δυνατή τιμή για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας για τις ΗΠΑ, «έτσι ώστε η επιρροή που ασκείτε στους Βενεζουελάνους να διασφαλίσει ότι θα πάρετε αυτό που θέλετε». Η Vitol δήλωσε ότι οι δωρεές του (Addison), που έκαναν τον ανώτερο έμπορο έναν από τους πιο γενναιόδωρους υποστηρικτές του Τραμπ στο Χιούστον, έγιναν ιδιωτικά.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ κάνει πάντα ό,τι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού, όπως η μεσολάβηση σε αυτή την ιστορική συμφωνία για την ενέργεια με τη Βενεζουέλα αμέσως μετά τη σύλληψη του ναρκο-τρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο. Οι συνεχείς προσπάθειες των μέσων ενημέρωσης να κατασκευάσουν συγκρούσεις συμφερόντων είναι μια κουραστική προσπάθεια να αποσπάσουν την προσοχή από το απίστευτο έργο που μόνο αυτός ο πρόεδρος είναι ικανός να επιτύχει».

Η Trafigura, μια άλλη παγκόσμια εμπορική εταιρεία, αγόρασε επίσης 250 εκατομμύρια δολάρια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συμφωνίες. Η εταιρεία ξόδεψε 525.000 δολάρια για lobbying στις ΗΠΑ το 2024 και το 2025, σύμφωνα με την OpenSecrets.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας δήλωσε ότι οι εταιρείες Vitol και Trafigura συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων εμπόρων ενέργειας στον κόσμο και επιλέχθηκαν και οι δύο επειδή ήταν «πρόθυμες και ικανές να προχωρήσουν γρήγορα τις αρχικές συναλλαγές».

Βενεζουέλα: Τι ζητά η ExxonMobil

Η ExxonMobil προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα παραμένει «μη επενδύσιμη» αν δεν υπάρξουν «σημαντικές αλλαγές», απαντώντας εμμέσως στην πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τις μεγάλες πετρελαϊκές να επενδύσουν δισεκατομμύρια για να ξαναπάρει μπροστά η παραγωγή της χώρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, κράτησε επιφυλακτικό τόνο σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη του κλάδου. Είπε στον Τραμπ ότι, με το σημερινό νομικό και εμπορικό πλαίσιο στη Βενεζουέλα, οι όροι δεν επιτρέπουν μεγάλες δεσμεύσεις κεφαλαίων. Ανέφερε ότι χρειάζονται αλλαγές στους κανόνες των υδρογονανθράκων, σταθερή προστασία επενδύσεων και ένα αξιόπιστο νομικό σύστημα.

Ο Γουντς υπενθύμισε ότι περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στη χώρα έχουν κατασχεθεί δύο φορές από τότε που η Exxon δραστηριοποιήθηκε εκεί, ήδη από τη δεκαετία του 1940. Η παρέμβασή του δείχνει γιατί οι μεγαλύτεροι όμιλοι εμφανίζονται απρόθυμοι να δεσμευτούν γρήγορα, την ώρα που ο Τραμπ ζητά επενδύσεις «τουλάχιστον 100 δισ. δολαρίων», ώστε να αυξηθεί η παραγωγή και να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Financial Times