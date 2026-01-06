Βενεζουέλα: Η Μασάδο προτίθεται να μοιραστεί το Νόμπελ Ειρήνης με τον Τραμπ

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Μασάδο, δήλωσε ότι προτίθεται να μοιραστεί το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και να τον ευχαριστήσει προσωπικά, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ που οδήγησε στην ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η Μασάδο χαρακτήρισε την παρέμβαση της Ουάσιγκτον «τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», αποδίδοντας στον Αμερικανό πρόεδρο καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Μαδούρο το Σάββατο.

Η 58χρονη πολιτικός ανέφερε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τραμπ από τις 10 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης. Τότε είχε αφιερώσει μέρος της διάκρισης στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι θεωρούσε πως άξιζε ο ίδιος το βραβείο.

Μιλώντας εκ νέου στο Fox News, η Μασάδο είπε ότι το Νόμπελ ανήκει, όπως τόνισε, «στον λαό της Βενεζουέλας» και πως αυτός ο λαός θέλει να το μοιραστεί με τον Τραμπ. «Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να του το πω προσωπικά», ανέφερε.

Παρά το τηλεφώνημα συγχαρητηρίων που δέχθηκε από τον Τραμπ τον Οκτώβριο, αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο πρόεδρος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Μασάδο αποδέχθηκε το βραβείο αντί να το αρνηθεί και να του το αποδώσει.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό».

Η Μασάδο είχε επικρατήσει συντριπτικά στις εσωκομματικές εκλογές της αντιπολίτευσης το 2023, συγκεντρώνοντας ποσοστό 93%, ωστόσο αποκλείστηκε από τη δυνατότητα να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα. Στις προεδρικές εκλογές του 2024 αντικαταστάθηκε από τον Εντμούντο Γκονσάλες, ο οποίος, σύμφωνα με τα πρακτικά των εκλογικών τμημάτων, φέρεται να επικράτησε με μεγάλη διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, νικητής ανακηρύχθηκε ο Μαδούρο, σε μια διαδικασία που ευρέως χαρακτηρίστηκε νοθευμένη.

Η συνέντευξη της Μασάδο προβλήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της, δηλώνοντας ότι «δεν έχει την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό στο εσωτερικό της χώρας». «Είναι μια πολύ καλή γυναίκα, αλλά δεν χαίρει εκτίμησης», είχε πει χαρακτηριστικά.

Τη Δευτέρα ορκίστηκε μεταβατική πρόεδρος της χώρας η Ντέλσι Ροδρίγκες, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου, η οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από Euronews