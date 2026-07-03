Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θέλει να επιστρέψει «για να φέρει σταθερότητα»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, εκτίμησε σήμερα ότι η επιστροφή της θα έφερνε «τη σταθερότητα (…) που χρειάζεται η χώρα».

Η Ματσάδο έκανε λόγο για «χρεοκοπημένο κράτος» μετά τους σεισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2.500 ανθρώπους.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι η παρουσία μου θα διευκολύνει την έναρξη μιας μεταβατικής διαδικασίας. Πολύ περισσότερο, μετά την τραγωδία της 24ης Ιουνίου, η παρουσία μου θα φέρει σταθερότητα και θα αποτελέσει μέρος των οργανωτικών δυνάμεων που χρειάζεται η χώρα» είπε η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης πολιτικός.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η Ματσάδο έφυγε κρυφά από τη Βενεζουέλα τον περασμένο Δεκέμβριο, για να παραλάβει το βραβείο της στο Όσλο και τώρα κατηγορεί την κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ότι εμποδίζει την επιστροφή της.

«Αυτή η τραγωδία απέδειξε αυτό που όλοι γνωρίζαμε, δηλαδή ότι η Βενεζουέλα έχει χρεοκοπήσει ως κράτος και πάσχει από απόλυτη, πλήρη έλλειψη ικανότητας διαχείρισης καταστροφών», είπε.

Ο απολογισμός από τους σεισμούς –2.500 νεκροί, 12.400 τραυματίες– είναι ακόμη προσωρινός, καθώς χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ιδίως στην Πολιτεία Λα Γκουάιρα, στη βόρεια Βενεζουέλα.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο ο οποίος αιχμαλωτίστηκε σε μια εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, κυβερνά υπό την πίεση της Ουάσινγκτον και έχει εφαρμόσει πολλές δραστικές αλλαγές, κυρίως στον πετρελαϊκό τομέα και τις εξορύξεις.

«Ευγνωμονώ βαθύτατα την κυβέρνηση των ΗΠΑ για όσα έκανε υπέρ της έναρξης μιας μεταβατικής περιόδου στη Βενεζουέλα και για όσα κάνει σήμερα, όσον αφορά την ανθρωπιστική υποστήριξη», είπε επίσης η Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ ωστόσο δεν επέλεξαν τη Ματσάδο για να συνομιλήσει με τη μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας και να ξεκινήσει μια «δημοκρατική μετάβαση». Προτίμησαν μια πρώην βουλευτή, επίσης εξόριστη, την Ντινόρα Φιγουέρα. Κατόπιν πρόσκλησης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Φιγουέρα συναντήθηκε, πέντε ημέρες πριν από τους σεισμούς, με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον Χόρχε Ροδρίγκες, αδελφό της Ντέλσι Ροδρίγκες, ο οποίος έχει αναλάβει να διεξάγει αυτόν τον πολιτικό διάλογο.