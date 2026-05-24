Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκοπεύει να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία της Βενεζουέλας και ότι προτίθεται να επιστρέψει στη χώρα της πριν από το τέλος του 2026.

Οι δηλώσεις της Ματσάδο, που έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Παναμά με αρκετούς συναδέλφους της από την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, έρχονται περισσότερο από τέσσερις μήνες μετά την εκπληκτική απόφαση του Λευκού Οίκου να την παραγκωνίσει και να συνεργαστεί αντ' αυτού με τη Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τη σύλληψη του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Η Ματσάδο βρίσκεται σε εξορία από τον Δεκέμβριο, όταν βγήκε από 11 μήνες παραμονής σε κρυψώνα κάπου στη Βενεζουέλα και ταξίδεψε στη Νορβηγία, όπου τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ.

Δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Πόλη του Παναμά ότι η ίδια και οι άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης που συγκεντρώθηκαν παραμένουν προσηλωμένοι σε μια δημοκρατική μετάβαση «μέσω ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών εκλογών, στις οποίες θα ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της Βενεζουέλας εντός και εκτός της χώρας».

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πότε θα διεξαχθούν προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα.

Υποψήφια στις επόμενες εκλογές η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν επαινέσει τη διάδοχο του Μαδούρο, την αναπληρώτρια Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία άνοιξε την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας στις επενδύσεις των ΗΠΑ σε μια περίοδο ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης υποβαθμίσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εκλογές, οι οποίες προβλέπονται από το Σύνταγμα της Βενεζουέλας εντός 30 ημερών από τη στιγμή που ο πρόεδρος θα καταστεί «μόνιμα ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του».

Η Ματσάδο δήλωσε ότι η διοργάνωση εκλογών υπό δημοκρατικές συνθήκες θα απαιτούσε προγραμματισμό διάρκειας επτά έως εννέα μηνών. Οι απαραίτητες αλλαγές περιλαμβάνουν τον διορισμό ουδέτερων εκλογικών αρχών, την επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων και τη δυνατότητα των υποψηφίων της αντιπολίτευσης να θέσουν υποψηφιότητα χωρίς κυβερνητική παρέμβαση.

Η Ματσάδο αναδείχθηκε ως η ισχυρότερη αντίπαλος του Μαδούρο τα τελευταία χρόνια, αλλά η κυβέρνησή του της απαγόρευσε να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Αξιωματούχοι πιστοί στο κυβερνών κόμμα ανακήρυξαν τον Μαδούρο νικητή λίγες μόνο ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών, αλλά η καλά οργανωμένη εκστρατεία της Ματσάδο συγκέντρωσε στοιχεία που έδειχναν ότι ο αντίπαλός του είχε νικήσει τον Μαδούρο με διαφορά μεγαλύτερη από 2 προς 1.

Το Σάββατο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν υποψήφια εναντίον οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου για την προεδρία σε «άψογες εκλογές».

«Θα είμαι υποψήφια, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, φυσικά», είπε. «Θα ήθελα πολύ να ανταγωνιστώ όλους, όποιον θέλει να είναι υποψήφιος».

Με πληροφορίες από ABC News