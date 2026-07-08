Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση θέλει να ξανανοίξει «το συντομότερο» το αεροδρόμιο του Καράκας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανέφερε πως σχεδιάζει να ξανανοίξει το κυριότερο αεροδρόμιο της χώρας στο Καράκας για να διεξάγονται εμπορικές πτήσεις «το συντομότερο δυνατό», μετά τις ζημιές που υπέστη εξαιτίας των σεισμών της 24ης Ιουνίου.

Ο προσωρινός απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού έχει πλέον φτάσει τους 3.685 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, που αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε υπόθεση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά πως μπορεί να ανέρχονται ως ακόμη και στους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό μάλλον πιο κοντά στους 10.000.

Σχέδιο για την άμεση λειτουργία του κυριότερου αεροδρομίου στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέφερε χθες μέσω Telegram ότι διέταξε την «άμεση ενεργοποίηση εναλλακτικού σχεδίου που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εμπορικών πτήσεων το συντομότερο δυνατόν σε παράλληλο διάδρομο του αεροδρομίου».

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, που εξυπηρετεί το Καράκας, βρίσκεται στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα εξαιτίας του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών τον περασμένο μήνα, όταν ισοπεδώθηκαν δεκάδες κτίρια κι εκατοντάδες άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

🇻🇪 ⚠️ Graves dug for more than 150 unidentified earthquake victims in Venezuela



Rows of graves are prepared for unidentified victims of the twin earthquakes that struck Venezuela on June 24. At least 3,300 people are confirmed to have died and more than 16,700 were injured as a… pic.twitter.com/YenvltXN40 — AFP News Agency (@AFP) July 6, 2026

Βαριά μηχανήματα έργου απομακρύνουν συντρίμμια στην παραθαλάσσια πολιτεία, όπου πολλές ομάδες έρευνας και διάσωσης οι οποίες στάλθηκαν από κράτη του εξωτερικού αποσύρονται αφού πλέον δεν υπάρχουν ενδείξεις ζωής, δυο και πλέον εβδομάδες μετά την καταστροφή.

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις προς την περιοχή και χρησιμοποιούν τον διάδρομο του αεροδρομίου στη Μαϊκετία, που έχει ανοίξει εν μέρει, για τις ανθρωπιστικές πτήσεις. Οι υποδομές του υπέστησαν σοβαρές ζημιές όταν έγινε ο σεισμός.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες ανέφερε το Σάββατο πως βρίσκεται σε «επαφή» με κάποιες χώρες που θα «έχουν συμβολή» στην επισκευή του αερολιμένα, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Η Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία στη χώρα μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο σοσιαλιστής μέχρι τότε πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Έκτοτε κυβερνά υπό πίεση αν όχι κηδεμονία της Ουάσινγκτον, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει πως αυτός πλέον «κάνει κουμάντο» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη.

Στρατιωτικοί και ειδικοί από τις ΗΠΑ συνεργάζονται με τις αρχές για να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο και να διευκολυνθούν οι παραδόσεις προμηθειών και εξοπλισμού.

Rescuers and families dig by hand through rubble in Venezuela as some seek missing relatives following twin earthquakes https://t.co/OlmCHA2L5I pic.twitter.com/MEOXVOvsET — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τζον Μπάρετ, ο αμερικανός επιτετραμμένος στο Καράκας, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει ήδη συνομιλίες με αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες για να ξαναρχίσουν τις πτήσεις τους.

«Μένει να γίνουν έργα» για να αποκατασταθούν οι υποδομές σε βαθμό «που θα επιτρέπει την επανέναρξη της εμπορικής λειτουργίας του αεροδρομίου», ανέφερε ο κ. Μπάρετ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο στρατηγός των πεζοναυτών Φράνσις Ντόνοβαν, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), διευκρίνισε πως άνδρες του εγγυώνται τον έλεγχο των πτήσεων, ώστε να γίνονται με ασφάλεια αποπροσγειώσεις, και χειρίζονται τις μεταφορές φορτίων.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι ζημιές εξαιτίας του διπλού σεισμού έχουν αξία κάπου 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με άλλα λόγια ανέρχονται στο 6% του ΑΕΠ, ενώ η χώρα ήταν ήδη εδώ και πολλά χρόνια βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση.