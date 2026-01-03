Βενεζουέλα: Έλληνες στο Καράκας περιγράφουν την επίθεση των ΗΠΑ - «Μπορεί να βομβαρδίσουν ξανά»

Σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα είναι το υπουργείο Εξωτερικών, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του.

«Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Χ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η ελληνική κοινότητα που ζει στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, είναι- σύμφωνα με πληροφορίες- όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε επικοινωνία του ΕΡΤnews με κατοίκους του Καράκας μεταφέρθηκε η εικόνα που επικρατεί στην πόλη στην οποία υπάρχει «σιωπητήριο» και όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους υπό τον φόβο νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Ο κ. Ευάγγελος, ιερέας ορδόδοξων κοινοτήτων Βενεζουέλας, μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤnews ότι το ξημέρωμα που σημειώθηκαν οι επιθέσεις, επικοινώνησε με μέλη της κοινότητας οι οποίοι του είπαν ότι βρίσκονταν κοντά στο σημείο, αλλά είναι καλά στην υγεία τους.

«Ξέρουμε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά δεν έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους», σημείωσε και πρόσθεσε ότι αυτό που γνωρίζουν μέχρι τώρα, είναι ότι ο στρατός θα κλείσει τους δρόμους στο Καράκας.

Βενεζουέλα: Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι- ακόμα και περιοχών μακριά από το Καράκας- έσπευσαν σε καταστήματα να προμηθευτούν τρόφιμα, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές.

Πολίτης που ήρθε πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα, μίλησε στο ΕΡΤnews για την κατάσταση που επικρατεί στο Καράκας όπως την περιέγραψαν οι συγγενείς του.

«Ο φόβος είναι μεγάλος, μπορεί να βομβαρδίσουν ξανά, αυτό φοβούνται, όλοι έχουν όπλα, όλες οι ομάδες».