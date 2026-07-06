Βενεζουέλα: «Έφαγα κέτσαπ και τυρί», είπε η 12χρονη που παρέμεινε παγιδευμένη για 32 ώρες

Η Καρίνα Μπλάνκο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το μάθημα spinning που διδάσκει, όταν η γη στη Βενεζουέλα άρχισε να τρέμει. Οι δονήσεις γίνονταν όλο και πιο έντονες, οπότε άρπαξε την τσάντα της και έτρεξε έξω μαζί με όλους τους άλλους.

«Όταν συνειδητοποίησα τη σοβαρότητα της κατάστασης, άρχισα να φωνάζω "η κόρη μου, η κόρη μου". Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και οδήγησα όσο πιο γρήγορα μπορούσα», είπε η Καρίνα.

Η μοναδική της κόρη, η 12χρονη Φαμπιάνα, βρισκόταν στο σπίτι τους όταν δύο ισχυροί σεισμοί συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων μεταξύ τους, στις 24 Ιουνίου. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν τη χώρα τον τελευταίο αιώνα.

Όταν η Καρίνα έφτασε στο κτίριό της στην Καραμπαλέδα, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Λα Γκουάιρα, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της. «Έβλεπα ένα κτίριο, μετά ένα κενό εκεί που βρισκόταν το δικό μου κτίριο, και μετά ένα άλλο κτίριο».

Μέσα στο διαμέρισμά τους στον πρώτο όροφο του 10όροφου κτιρίου, η Φαμπιάνα βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρα της μητέρας της όταν ένιωσε τους σεισμούς. Έτρεξε στην κουζίνα και κρατιόταν από τον πάγκο, όταν οι τοίχοι γύρω της κατέρρευσαν.

«Είδα πράγματα να τρέμουν, να πέφτουν, να σπάνε, και μετά οι τοίχοι ράγισαν. Ο τοίχος που χώριζε το διαμέρισμά μου από αυτό μιας φίλης μου κατέρρευσε. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: "Θα πεθάνω. Δεν θα επιβιώσω από αυτό. Κανείς δεν θα έρθει να με σώσει"», είπε η Φαμπιάνα.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν 32 ώρες αγωνίας.

Στιγμές αγωνίας για τη 12χρονη στη Βενεζουέλα

Έξω από το κτίριο που είχε καταρρεύσει, η Καρίνα είδε το μισό κρεβάτι της κόρης της να προεξέχει από τα ερείπια.

«Έτρεχα από τη μία άκρη του συγκροτήματος στην άλλη φωνάζοντας "Είναι νεκρή. Η κόρη μου είναι νεκρή". Δεν ήξερα τι να κάνω», είπε η Καρίνα.

Κάτω από το κτίριο που είχε καταρρεύσει, όλα είχαν ησυχάσει για τη Φαμπιάνα. Ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα, παγιδευμένη από τα ερείπια από όλες τις πλευρές, με την οροφή να αγγίζει σχεδόν το πρόσωπό της.

«Είμαι άνθρωπος που αγχώνομαι πολύ και πάσχω από κλειστοφοβία. Αλλά δεν ξέρω γιατί, με κατέλαβε μια παράξενη ηρεμία. Ίσως το μυαλό μου να ήταν σε κατάσταση σοκ», είπε.

Λίγο αργότερα, μια νοσοκόμα που δούλευε για τους γείτονές της στον επάνω όροφο άρχισε να φωνάζει για να δει αν την άκουγε κανείς. Η Φαμπιάνα απάντησε.

«Μου είπε να μείνω ήρεμη και ότι όλα θα πάνε καλά», είπε η Φαμπιάνα.

Fabiana Blanco, a 12-year-old girl, spent 30 hours trapped under the rubble of her collapsed home following the June 24 earthquakes that shook Venezuela. Despite her harrowing experience, she maintained hope until her rescue. Listen to her story. #cgtnLatam pic.twitter.com/vHpV8NYrsx — CGTN Latin America (@CGTNLatAm) July 5, 2026

Έξι ώρες μετά τον σεισμό, γύρω στα μεσάνυχτα, η νοσοκόμα διασώθηκε. Είπε στους εθελοντές που την έβγαλαν έξω ότι ένα κορίτσι με το όνομα Φαμπιάνα ήταν ζωντανή μέσα.

«Είχα παραδοθεί στον Θεό, ζητώντας δύναμη για να ξεκινήσω μια νέα ζωή χωρίς τη Φαμπιάνα. Και τότε κάποιος μου είπε: "Η κόρη σου είναι ζωντανή"», είπε η Καρίνα.

Έτρεξε πίσω στο κτίριο φωνάζοντας μέσα από τα κενά στα ερείπια, καλώντας το όνομα της κόρης της.

Μέσα από το σωρό των ερειπίων, η Φαμπιάνα δεν μπορούσε να ακούσει τίποτα.

«Για κάποιο λόγο, είχα ελπίδα και πίστη», είπε. «Το ένα μου πόδι ήταν λυγισμένο σε μια επώδυνη στάση, και μετακίνησα μερικά από τα ερείπια για να μπορέσω να το ισιώσω. Ενώ το έκανα αυτό, τραυματίστηκα με γρατζουνιές και κοψίματα, αλλά βρήκα ένα μπουκάλι κέτσαπ και λίγο τριμμένο τυρί. Αυτά με βοήθησαν να μη χάσω τις αισθήσεις μου».

Την αυγή, μια ομάδα πυροσβεστών από τη Βενεζουέλα έφτασε στο κτίριο. Μπήκαν στα ερείπια και φώναξαν τη Φαμπιάνα, αλλά δεν άκουσαν καμία απάντηση.

«Μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και έφυγαν. Με κατέλαβε η τρομακτική σκέψη ότι ίσως είχε πεθάνει από ασφυξία ή είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Τότε ένας εθελοντής ήρθε κοντά μου και με ρώτησε τι συνέβαινε. Αυτός – ο Βίκτορ – ήταν ο ήρωάς μου», είπε η Καρίνα.

Η διάσωση της Φαμπιάνα

Κάτω από τα ερείπια, η Φαμπιάνα βρήκε το κινητό της. Δεν υπήρχε σήμα, καθώς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είχαν διακοπεί, αλλά αποφάσισε να γυρίσει ένα βίντεο με τον εαυτό της. Σκέφτηκε ότι τελικά θα μπορούσε να το στείλει στη μητέρα της ή σε κάποιον που θα μπορούσε να τη βοηθήσει.

«Διαμέρισμα – Ritamar Palace. Υπήρξε ένας σεισμός και έπεσαν πολλά ερείπια. Δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει κανείς να μας σώσει. Είμαι μόνη. Πολλοί γείτονες έχουν παγιδευτεί στα ερείπια. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», λέει η Φαμπιάνα στο βίντεο.

Εν τω μεταξύ, ο Βίκτορ είχε σκαρφαλώσει πάνω στα ερείπια και άρχισε να φωνάζει τη Φαμπιάνα. Αυτή τη φορά τον άκουσε και του απάντησε. Το είπε στην Καρίνα.

«Γύρισα προς όλους και φώναξα: "Η κόρη μου είναι ζωντανή"», είπε η Καρίνα. «Ο κόσμος άρχισε να συρρέει, άρχισαν να φέρνουν εργαλεία. Όμως οι πυροσβέστες που ήταν εκεί είπαν ότι ήταν αδύνατο να περάσουν και έφυγαν».

Λίγες ώρες αργότερα έφτασε μια άλλη ομάδα πυροσβεστών. Της διαβεβαίωσαν ότι θα έβγαζαν τη Φαμπιάνα έξω. Όμως ούτε αυτοί κατάφεραν να την προσεγγίσουν.

Εν τω μεταξύ, ο Βίκτορ —ο εθελοντής— συνέχιζε να επιστρέφει στο σημείο από όπου μπορούσε να μιλήσει στη Φαμπιάνα για να την καθησυχάσει.

Οι πυροσβέστες κάλεσαν μια ομάδα διάσωσης από το Καράκας —αλλά μέχρι να φτάσουν, είχε ήδη σκοτεινιάσει.

Η Καρίνα αναζητούσε φακούς και ικέτευε τον κόσμο να βοηθήσει. Επτά μοτοσικλέτες και μερικά αυτοκίνητα έστρεψαν τους προβολείς τους προς το κατεστραμμένο κτίριο.

Σιγά-σιγά έσκαψαν και τελικά άνοιξαν μια τρύπα αρκετά μεγάλη ώστε να μπορούν να δουν τη Φαμπιάνα.

Το βίντεο αυτής της στιγμής – με τη χαμογελαστή Φαμπιάνα να κοιτάζει μέσα από την τρύπα – έχει γίνει viral στη Βενεζουέλα.

«Μετά από τόσες ώρες που ήμουν εγκλωβισμένη, γέμισα χαρά όταν τους είδα. Συνειδητοποίησα ότι θα με έσωζαν», είπε η Φαμπιάνα.

Περίπου στις 02:00 τοπική ώρα την Παρασκευή – 32 ώρες μετά τους σεισμούς – κατάφεραν να σκάψουν ένα τούνελ αρκετά ευρύ ώστε να βγάλουν έξω τη Φαμπιάνα. Βγήκε από τα ερείπια με τη βοήθεια των διασωστών και έπεσε στα χέρια της μητέρας της.

«Όταν βγήκα, είδα την οικογένειά μου, είδα το κτίριο εντελώς κατεστραμμένο, και μου φάνηκε σαν να μην ήταν αληθινό, σαν να ήταν τηλεοπτική σειρά», είπε η Φαμπιάνα.

Η Καρίνα λέει ότι από τα σχεδόν 50 άτομα που ζούσαν στην πολυκατοικία της, μόνο τρία διασώθηκαν ζωντανά.

Μέχρι την Κυριακή, είχε επιβεβαιωθεί ο θάνατος 3.342 ατόμων από τους σεισμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Εκτός από ένα κάταγμα στο αριστερό της πόδι και μερικές γρατζουνιές και μώλωπες, η Φαμπιάνα δεν υπέστη άλλα τραύματα.

Με πληροφορίες από BBC