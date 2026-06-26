Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής - Γιατί οι σεισμοί ίσως ήταν και ένας

Δορυφορικές εικόνες, οι οποίες ήρθαν στη δημοσιότητα, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα) οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν περιοχές, σε παραθαλάσσια πόλη κοντά στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, οι οποίες σύμφωνα με τις αρχές, ισοπεδώθηκαν κυριολεκτικά μετά τους σεισμούς 7,5 και 7,2 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Οι εικόνες, που προέρχονται από την αμερικανική εταιρεία ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων FANTOR και δημοσίευσε το CNN, καταγράφηκαν πάνω από την πόλη Λα Γκουάιρα, περίπου 16 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας.

Βενεζουέλα: Στους 235 οι νεκροί από τους σεισμούς

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των Αρχών, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς έχει ανέλθει τουλάχιστον στους 235, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ανάμεσα στους δύο σεισμούς μεσολάβησαν μόλις 39 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος είχε μέγεθος 7,2 Ρίχτερ και ο δεύτερος 7,5 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν περίπου 30 μετασεισμοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Μέσα στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, κάτοικοι προσπαθούν απεγνωσμένα να εντοπίσουν συγγενείς τους που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα.

Η πόλη Λα Γκουάιρα υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Κάτοικοι αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους φωνάζοντας τα ονόματά τους ή προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τραυματίες, την ώρα που ισχυροί μετασεισμοί συνεχίζουν να ταρακουνούν την περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως ο σεισμός της Τετάρτης είναι ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ο προηγούμενος, αντίστοιχης έντασης, είχε σημειωθεί στις 29 Οκτωβρίου 1900, όταν σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών του Καράκας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Υγείας της Βενεζουέλας, Κάρλος Αλβαράδο, ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ότι ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 235 νεκρούς: «Δυστυχώς, περίπου 235 άνθρωποι έφτασαν στις υγειονομικές μας εγκαταστάσεις χωρίς ζωτικά σημεία ή κατέληξαν αμέσως μετά την άφιξή τους», δήλωσε.

Γιατί οι σεισμοί στη Βενεζουέλα ίσως ήταν και ένας

Οι δύο ισχυροί σεισμοί που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, ενδέχεται τελικά να μην ήταν δύο ξεχωριστά σεισμικά γεγονότα, όπως αναδεικνύει σχετική ανάλυση του CNN.

Αν και η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) κατέγραψε αρχικά δύο μεγάλους σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, αρκετοί σεισμολόγοι εκτιμούν ότι τα δεδομένα των επόμενων ημερών ίσως δείξουν πως επρόκειτο για έναν και μόνο μεγάλο σεισμό που εξελίχθηκε σε δύο διαδοχικούς ισχυρούς παλμούς.

Η απάντηση δεν αλλάζει τις ανθρώπινες απώλειες ούτε την έκταση της καταστροφής, μπορεί όμως να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γεννιούνται και εξελίσσονται οι μεγαλύτεροι σεισμοί.

Η USGS χαρακτήρισε αρχικά το φαινόμενο ως «doublet», δηλαδή ένα εξαιρετικά σπάνιο ζεύγος δύο μεγάλων σεισμών παρόμοιας ισχύος που εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Οι λεγόμενοι «δίδυμοι σεισμοί» είναι συνήθως πιο καταστροφικοί από έναν μεμονωμένο σεισμό, επειδή το δεύτερο ισχυρό χτύπημα ακολουθεί προτού προλάβουν να σταθεροποιηθούν κτίρια και υποδομές που έχουν ήδη υποστεί ζημιές.

«Οι δίδυμοι σεισμοί είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί», εξηγεί ο Ραούλ Πέρεθ-Λόπεθ, σεισμολόγος στο Γεωλογικό και Μεταλλευτικό Ινστιτούτο της Ισπανίας.

Όπως αναφέρει, η βασική διαφορά από έναν συνηθισμένο μεγάλο σεισμό είναι ότι και οι δύο δονήσεις έχουν σχεδόν την ίδια ενέργεια, ενώ στους περισσότερους σεισμούς οι μετασεισμοί είναι αισθητά ασθενέστεροι.

Την ίδια ώρα, η Τζούντιθ Χάμπαρντ, σεισμολόγος στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, εκτιμά ότι οι επιστήμονες θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, ίσως και περισσότερο, μέχρι να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να συνθέσουμε όλα τα δεδομένα και ακόμη και τότε ίσως να μην μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα αν επρόκειτο για έναν σεισμό ή για δύο διαφορετικούς», σημειώνει.

Οι δίδυμοι σεισμοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι, αν και η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι άγνωστη σε τέτοια φαινόμενα. Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν καταγραφεί στην ίδια περιοχή δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 6,2 και 6,3 Ρίχτερ.

Ωστόσο, οι επιστήμονες παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν ακόμη γιατί ορισμένα ρήγματα παράγουν τέτοια φαινόμενα και άλλα όχι: «Δεν έχουμε επαρκή δεδομένα ώστε να διατυπώσουμε ένα γενικό συμπέρασμα», εξηγεί η Χάμπαρντ.

Με πληροφορίες από CNN