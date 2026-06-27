Βενεζουέλα: Βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό 32 ώρες μετά τους σεισμούς - Συνεχίζεται η αναζήτηση επιζώντων

Νεογέννητο βρέφος διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που είχε καταρρεύσει, 32 ώρες μετά τις δύο μοιραίες σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα.

Βίντεο που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πόλη Λα Γουάιρα.

Η διάσωση του βρέφους στη Βενεζουέλα

Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού καθαρίσουν προσεκτικά το παιδί.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες.

Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

An 18-day-old baby was rescued from the rubble of a building that collapsed due to the earthquakes in Venezuela and handed to its father. An hour and a half later, the child's mother was rescued.https://t.co/YQ67OpS0Bw pic.twitter.com/akJKmeY3Ha — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 27, 2026

Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

Όπως έγινε γνωστό, η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ) πρόκειται να στείλει 12 μέλη της στη Βενεζουέλα.

Τα μέλη της ΕΠΟΜΕΑ έχει προγαμματιστεί να αναχωρήσουν σήμερα 27 Ιουνίου για τη Βενεζουέλα, ώστε να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε επιχειρήσεις διάσωσης που είναι απαραίτητες μετά τις καταστροφές και τον απολογισμό των εκατοντάδων νεκρών από τους δύο σεισμούς.

Πολλά ακόμη κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν βοήθεια στη Βενεζουέλα.

Πολίτες βοηθούν στις προσπάθειες διάσωσης «χωρίς εξελιγμένο εξοπλισμό»

Ένας άνδρας στη Λα Γουάιρα δηλώνει στο BBC Mundo ότι «δεν υπάρχει εξελιγμένος εξοπλισμός» για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης.

Πολίτες έχουν συμμετάσχει στις προσπάθειες αναζήτησης και διάσωσης και ζητούν εντονότερη παρουσία από το κράτος, αναφέρει η συνεργάτιδα του BBC Mundo Νικόλ Κλόστερ.

Ένας νεαρός εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί drone για να προσπαθήσει να εντοπίσει ανθρώπους.

Rescue teams and residents searched for survivors in Venezuela as the death toll from twin earthquakes surpassed 900, with hundreds believed to be trapped https://t.co/drQ1h7lmKJ pic.twitter.com/ASf0mKgUZ0 — Reuters (@Reuters) June 27, 2026

Ορισμένες οικογένειες έχουν επιστρέψει στα κατεστραμμένα κτίρια για να προσπαθήσουν να ανακτήσουν τα υπάρχοντά τους. «Προσπαθούμε να ανακτήσουμε... ρούχα και έγγραφα», ανέφερε κάτοικος, προσθέτοντας ότι μένει στον 15ο όροφο.

«Κοιμόμαστε στο αεροδρόμιο, στο αυτοκίνητο... δεν έχουμε τίποτα. Είναι πολύ λυπηρό», λέει.

Μια γυναίκα δήλωσε ότι «μπορείς ήδη να μυρίσεις τους νεκρούς».

Το χρονικό της τραγωδίας

Την Τετάρτη στις 18:04 τοπική ώρα σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 7,2 στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας.

Περίπου 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 έπληξε 28 χλμ. νοτιοανατολικά του Γιουμάρε. Αυτός ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τη χώρα από το 1900.

Πέμπτη

Γύρω στις 00:50, η αναπληρώτρια πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, αναφέρει τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες. Ενημέρωσε ότι ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει στοιχεία από την πολιτεία που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς, τη Λα Γουάιρα.

Καθώς οι ομάδες διάσωσης και ο στρατός κινητοποιούνται για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, ανθρωπιστικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια στη Βενεζουέλα, με τις ΗΠΑ να δεσμεύονται να διαθέσουν 150 εκατομμύρια δολάρια (113,4 εκατομμύρια λίρες) ως βοήθεια.

Παρασκευή

Μέχρι το πρωί, ομάδες υποστήριξης από χώρες όπως το Μεξικό, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ελβετία και η Ισπανία προσγειώνονται στη Βενεζουέλα, ενώ αναμένεται η άφιξη προσωπικού από περισσότερες χώρες και οργανισμούς.

AP's Juan Arraez was in Venezuela when a devastating double earthquake ravaged the country on Wednesday. Today, he captured footage of citizens digging through the rubble of their homes, saying they have seen few state rescue teams in the areas hit hardest by the devastating 7.2… pic.twitter.com/kmILBLbVUl — The Associated Press (@AP) June 26, 2026

Γύρω στις 08:30 τοπική ώρα, η Ροντρίγκες ανακοινώνει ότι ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 589 άτομα και ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 2.980. Προσθέτει ότι η σοβαρά πληγείσα πολιτεία της Λα Γουάιρα θα «στρατιωτικοποιηθεί».

Ο αριθμός των νεκρών ενημερώνεται εκ νέου γύρω στις 13:30, καθώς ο βουλευτής Χόρχε Ροντρίγκες δήλωσε ότι τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 3.360 έχουν τραυματιστεί.

Σάββατο

Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται, καθώς η Ροντρίγκες δηλώνει ότι πιστεύει ότι οι ομάδες θα βρουν επιζώντες ανάμεσα στα ερείπια.

Υπενθυμίζεται ότι η Ροντρίγκες έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από BBC και AFP